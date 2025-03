Les Rockets testent une doublette Adams – Sengun

Même s’ils viennent de gagner à la Nouvelle-Orléans, les Rockets ne sont pas au mieux, et ils ont glissé de la 2e à la 5e place à l’Ouest. C’est sans doute la véritable place de la troupe d’Ime Udoka, et pour relancer sa formation, le coach de Houston a testé sur une séquence un cinq de grande taille avec Alperen Sengun et Steven Adams.

Lors de leur passage commun, qui n’a duré que sept minutes, les Rockets ont inscrit 23 points et n’en ont encaissé que 5. Les deux intérieurs terminent la rencontre avec les deux meilleurs +/- de leur formation, et Steven Adams a été particulièrement productif avec 3 points, 6 passes, 7 rebonds, 1 interception et 1 contre.

Même s’il préfère rester lucide sur la suite, Steven Adams a apprécié d’être associé au leader de l’équipe.

« C’est bien car c’est quelque chose de nouveau » apprécie d’ailleurs l’ancien pivot du Thunder. « C’est tout simplement motivant. C’est d’ailleurs ce que j’ai fait pendant une bonne partie de ma carrière, en jouant avec un autre intérieur. J’ai l’impression que nous nous entendons bien, que la défense gravite autour de nous. D’une certaine manière, c’est une option différente, et je pense que c’est une arme très utile pour l’avenir ».

L’esthète et le bucheron

Pour Alperen Sengun, évoluer aux côtés d’un autre pivot est nouveau en NBA, mais pas forcément dans sa carrière.

« Plus jeune, j’avais beaucoup de grands à côté de moi. Ce n’est pas nouveau pour moi, mais dans ma carrière en NBA » confirme-t-il. « Je sais donc déjà ce que je peux faire, trouver des espaces pour mes coéquipiers. Lorsque nous optons pour Steven et moi, cela ouvre beaucoup d’espace à Amen et Tari. Ils peuvent prendre beaucoup de rebonds offensifs. On s’en est bien sortis. On teste, ça marche. C’est ce que nous allons continuer à faire. »

Pour Ime Udoka, Steven Adams a cette capacité à peser sur un match sans noircir la feuille. « Il a été énorme en nous apportant sa taille avec un jeu à deux intérieurs, en prenant des rebonds, en faisant des écrans, en faisant toutes les choses intangibles qu’il fait, et en étant simplement une présence. Peu importe ce qu’il fait en termes de points, il peut avoir un impact sur le jeu dans tous les autres domaines et nous l’avons ressenti. »