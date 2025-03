Les Nuggets agacés par les défenses trop agressives sur Nikola Jokic

Les Lakers ont-ils trouvé la martingale pour limiter Nikola Jokic ? Il y a deux semaines, les Californiens avaient offert une démonstration défensive, en mettant notamment des ailiers – Rui Hachimura principalement, mais aussi LeBron James ou Dorian Finney-Smith – sur le triple MVP et non pas un pivot.

Ce soir-là, dans la défaite de Denver, le Serbe n’avait shooté que sept fois, pour six ballons perdus et seulement 12 points. Les Kings ont appliqué la même méthode, en laissant Jonas Valanciunas s’occuper de Russell Westbrook pour lancer des Jake LaRavia et Keegan Murray ou encore Zach LaVine et DeMar DeRozan sur Nikola Jokic.

« Cela nous a pris du temps pour s’acclimater à leur choix de mettre Valanciunas sur Westbrook et d’assigner un joueur pour agresser Nikola partout sur le parquet », commente Michael Malone.

« Il faut un équilibre car, si je pousse un extérieur loin du cercle, je vais prendre une faute. Il faut de la cohérence »

Le pivot des Nuggets a terminé la rencontre face à Sacramento avec 22 points et surtout 7 ballons perdus, son principal bémol récemment puisqu’il tourne à 4.7 possessions gâchées depuis la reprise. S’il souffre face à des joueurs plus petits, il y a une raison simple pour le coach : ces derniers ont trop de libertés sur le plan défensif…

« Question suivante », répond-il, ne voulant pas prendre une amende. « J’aime cette question car j’aurais tellement de choses à en dire. Si vous voulez m’ouvrir une cagnotte, les gars, alors je dirais ce que je veux dire. »

Nikola Jokic, lui, est plus franc quand on lui pose la question des libertés accordées aux extérieurs quand ils défendent sur lui. Existent-elles vraiment ? « Oui », répond-il. « Ce n’est pas parce qu’un joueur est plus puissant qu’un autre peut le pousser », précise-t-il, expliquant cela aux arbitres durant les rencontres. « Il faut un équilibre car, si je pousse un extérieur loin du cercle, je vais prendre une faute. Il faut de la cohérence. »

Avec une seule faute technique et aucune expulsion jusqu’à maintenant, le médaillé de bronze des Jeux olympiques 2024 se maîtrise. « Je trouve que je m’en sors bien. Parfois, on est puni pour une réaction, ou je suis frustré parce que j’ai été sanctionné pour une réaction. Et les arbitres ne regardent pas pourquoi j’ai réagi ainsi », conclut-il.

Nikola Jokic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 DEN 80 22 51.2 33.3 81.1 2.3 4.7 7.0 2.4 2.6 1.0 1.3 0.6 9.9 2016-17 DEN 73 28 57.8 32.4 82.5 2.9 6.9 9.8 4.9 2.9 0.8 2.3 0.8 16.7 2017-18 DEN 75 33 49.9 39.6 85.0 2.6 8.1 10.7 6.1 2.8 1.2 2.8 0.8 18.5 2018-19 DEN 80 31 51.1 30.7 82.1 2.9 8.0 10.8 7.2 2.9 1.4 3.1 0.7 20.1 2019-20 DEN 73 32 52.8 31.4 81.7 2.3 7.5 9.7 7.0 3.0 1.2 3.1 0.6 19.9 2020-21 ★ DEN 72 35 56.6 38.8 86.8 2.8 8.0 10.8 8.3 2.7 1.3 3.1 0.7 26.4 2021-22 ★ DEN 74 34 58.3 33.7 81.0 2.8 11.0 13.8 7.9 2.6 1.5 3.8 0.9 27.1 2022-23 DEN 69 34 63.2 38.3 82.2 2.4 9.4 11.8 9.8 2.5 1.3 3.6 0.7 24.5 2023-24 ★ DEN 79 35 58.3 35.9 81.7 2.8 9.5 12.4 9.0 2.5 1.4 3.0 0.9 26.4 2024-25 DEN 56 36 57.6 43.9 81.9 2.9 9.9 12.8 10.4 2.2 1.8 3.3 0.6 28.8 Total 731 32 55.9 36.0 82.6 2.7 8.2 10.9 7.2 2.7 1.3 2.9 0.7 21.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.