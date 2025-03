Il faudra évidemment attendre la fin de saison et les playoffs pour faire le bilan de l’arrivée de Jimmy Butler aux Warriors, mais le premier effet est tout de même assez spectaculaire.

Car si les Warriors avaient débuté la saison sur les chapeaux de rouee (12 victoires sur les 15 premiers matchs), ils étaient ensuite très largement rentrés dans le rang. Sur les 36 matchs entre le bon démarrage et l’arrivée de Jimmy Butler, Golden State n’était plus que la 26e attaque (110.0 points inscrits sur 100 possessions) et la 20e défense (115.0 points encaissés sur 100 possessions) pour un bilan de 13 victoires pour 26 défaites…

Depuis l’arrivée de « Jimmy Buckets » ? Ils sont la 5e attaque (120.5 points inscrits sur 100 possessions) et carrément la meilleure défense (107.2 points encaissés sur 100 possessions) !

Une capacité précieuse à fixer les bons duels

Certes, Golden State a eu dans la période un calendrier plutôt abordable mais il y a quand même eu des victoires maîtrisées à Milwaukee, Houston, Sacramento ou New York. Surtout, Stephen Curry a retrouvé le sourire… et Steve Kerr a enfin retrouvé un moyen d’utiliser et punir les hésitations défensives sur le meilleur shooteur de l’histoire.

Comme le détaille Ben Taylor, de Thinking Basketball, dans une vidéo réservée à ses abonnés, on avait sans doute un peu oublié les qualités de Jimmy Butler pour « fixer » les bons duels lorsqu’on s’interrogeait sur sa capacité à briller autour de Stephen Curry et Draymond Green, alors qu’il n’est pas un grand shooteur extérieur.

Car Jimmy Butler adore « choisir » ses duels pour aller travailler poste bas face à certains joueurs.

Mais outre sa capacité à être un deuxième créateur, à la Andre Iguodala, sa qualité la plus utile à Golden State en attaque est de pouvoir sanctionner les « switchs » défensifs. Avant son arrivée, les Warriors avaient ainsi toutes les peines du monde à punir les changements adverses en défense, rendant beaucoup d’écrans inefficaces.

Des lancers-francs à la pelle

Désormais, un écran de Jimmy Butler pour Stephen Curry peut non seulement libérer le meneur de jeu, mais également provoquer un duel avantageux pour l’ailier, que ce dernier peut utiliser.

L’ancien des Bulls, des Wolves, des Sixers mais également du Heat est ainsi excellent dans l’art du « seal », c’est-à-dire dans la fixation des adversaires qu’il domine physiquement. En particulier lorsqu’il arrive à se placer entre eux et le panier. Et les Warriors se font donc évidemment un malin plaisir d’utiliser cette qualité.

Un moyen aussi pour Jimmy Butler d’aller récupérer des lancers-francs, une arme précieuse pour calmer les équipes adverses, notamment dans le « money-time », et que l’intéressé a toujours maîtrisée.

D’ailleurs, alors qu’ils faisaient partie des équipes qui obtenaient le moins de lancers-francs ces dernières saisons, les Warriors en obtiennent beaucoup, beaucoup plus lorsque leur nouveau joueur est sur le terrain. Ça ne veut pas dire qu’ils gagneront le titre, comme l’a promis Draymond Green mais ils ont retrouvé une identité de jeu… en attendant de voir comment Steve Kerr va pouvoir relancer Jonathan Kuminga dans cette équation.