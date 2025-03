Nuggets – Kings : l’étincelle Russell Westbrook

Dépassés par les Lakers au classement, les Nuggets sont accrochés à la 3e place de la conférence Ouest, et à la faveur de cette victoire face aux Kings, les coéquipiers de Russell Westbrook prennent leurs distances avec les Grizzlies et les Rockets, qui connaissent des moments compliqués depuis le All-Star Game.

Mais ce fut loin d’être évident face aux coéquipiers de DeMar DeRozan puisque les Nuggets avaient semble-t-il oublié de mettre leur réveil. Résultat, les Kings ont déroulé leur basket en premier quart-temps avec 42 points inscrits, dont 11 pour le seul Jack LaRavia en quatre minutes. À ses côtés, Keegan Murray prend tranquillement l’axe pour marquer main gauche, tandis que Jonas Valanciunas enroule Nikola Jokic ligne de fond. Les Kings terminent le quart-temps sur un 15-4 pour prendre 13 points d’avance (42-29).

Bien servi par Valanciunas, LaRavia continue son festival pour marquer près du cercle (53-39). En face, Zeke Nnaji apporte toute son énergie comme sur ce contre sur DeMar DeRozan et Mike Malone cherche clairement des solutions. Il pense la trouver avec Jalen Pickett, puis Christian Braun qui enchaînent trois paniers primés (61-52). Mais derrière, le duo DeRozan-Valanciunas marque trop facilement, et à la pause, il y a 10 points d’écart (65-55).

Le gros duel LaVine – Westbrook

Après la pause, on retrouve le même duo pour porter l’écart à + 14 (75-61), et Mike Malone prend un temps-mort après seulement deux minutes. Il faut dire que les passes de Jokic sont molles et trop faciles à intercepter.

Le discours du coach fonctionne puisque les Nuggets signent un 8-0 pour recoller au score (75-69). Clairement, Jokic est plus agressif, et il n’hésite pas à aller au bout malgré trois défenseurs, tandis que Jamal Murray fait apprécier son « fadeaway ». Le problème, c’est que DeMar DeRozan est irrésistible et ses 18 points dans le 3e quart-temps redonnent de l’air aux Kings (93-84).

Alors que Nikola Jokic est sur le banc pour souffler, c’est Russell Westbrook qui va renverser le cours du match. L’ancien MVP plante sept points de suite pour attaquer le dernier quart-temps (95-91). Puis c’est au tour de Nnaji de faire la différence de loin. Sans Jokic, les Nuggets passent un 12-2 pour prendre les commandes du match (96-95). Grâce à Zach LaVine, les Kings reprennent leurs esprits (102-99) mais Westbrook insiste. Le « money time » est dingue, avec des stars qui se rendent coup pour coup. Il n’y a aucun déchet, et c’est Westbrook, dans le corner, qui plante le 3-points assassin (113-107).

Zach LaVine a beau lui répondre une nouvelle fois, cette fois, le duo Jokic-Murray finit le boulot aux lancers-francs pour une victoire 116-110. La 13e en 16 matches.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les lancers-francs de Murray. C’est rare mais Murray a signé un épatant 9 sur 9 aux lancers-francs après avoir subi trois fautes sur des tirs à 3-points. A l’arrivée, le Canadien inscrit 24 points avec un 14 sur 15 à 3-points.

– Le coup de chaud de LaRavia. Pendant une mi-temps, on n’a vu que lui, ou presque. Par ses déplacements et sa capacité à marquer de n’importe quel endroit du terrain, LaRavia a été longtemps un problème insoluble pour les Nuggets avec 15 points à la pause.

– Petite rentrée pour Watson. Après treize matches passés à l’infirmerie, Peyton Watson a effectué une rentrée discrète avec 2 points en 17 minutes. Les Nuggets ne sont pas encore au complet puisque Aaron Gordon souffre toujours d’une cheville, et que Julian Strawther ne devrait revenir qu’en avril après son entorse du genou contractée face aux Celtics.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.