Qui est fort avec les faibles et faible avec les forts en NBA ?

Les Knicks ont souvent été interrogés sur leur incapacité à battre les toutes meilleures équipes de la NBA cette saison, alors que Nikola Jokic n’a pas non plus manqué de faire remarquer que les Nuggets avaient aussi bien du mal à s’imposer lorsqu’ils devaient faire face aux meilleures formations…

En effet, New York est à 0 victoire et 7 défaites face au Top 3 de la saison (Cleveland, Oklahoma City, Boston). Du côté de Denver, on est à 1 victoire pour 5 défaites face au Top 3 et 3 victoires pour 10 défaites face au Top 8 (Cleveland, Oklahoma City, Boston, New York, LA Lakers, Denver, Memphis et Houston).

Nikola Jokic et ses partenaires ont même un bilan négatif face aux équipes à plus de 50% de victoires. Heureusement pour eux, ils assurent par contre (25-6) face aux équipes à moins de 50% de succès.

Ils ne sont toutefois pas le seuls. Les Grizzlies ont aussi beaucoup de mal (4 victoires – 11 défaites face au Top 8) lorsqu’ils affrontent les meilleures équipes de la saison, alors qu’ils ont engrangé les succès (25 victoires – 5 défaites) face à des équipes plus faibles, même s’ils viennent tout de même de perdre face aux Spurs et aux Hawks.

Les Rockets à l’envers

Néanmoins, dans le domaine, ce sont les Bucks de Giannis Antetokounmpo et Damian Lillard qui font le plus grand écart avec aucune victoire en sept matchs face au Top 3 (la victoire face au Thunder en NBA Cup ne comptant pas dans les bilans) et seulement 2 succès pour 14 défaites face au Top 8 !

Les % de victoires face au Top 8 (les 8 meilleurs bilans) et face au Bottom 8 (les 22 plus mauvais bilans)

À l’inverse, les Rockets sont la seule équipe avec un meilleur bilan face au « Top 8 » que face au « Bottom 22 » et ils tiennent d’ailleurs la comparaison (4-4) face au Top 3 grâce à leurs deux victoires face aux Cavaliers, ayant également battu une fois le Thunder et les Celtics.

Quant aux Pacers, aux Mavericks et aux Hawks, ils ont aussi un bilan équilibré face au Top 3 de la saison, Dallas ayant notamment battu trois fois Oklahoma City, alors que le Thunder n’a pourtant perdu que 11 matchs !