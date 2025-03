Le MVP de la nuit | Nikola Jokic, le triple-double dans la peau

Dans la presse de Denver, le 158e triple-double en carrière de Nikola Jokic a le droit à une petite ligne dans le résumé de la victoire des Nuggets à Detroit. C’est devenu si banal que les reporters le mentionnent à peine. En conférence de presse, ni Mike Malone ou encore Jamal Murray n’en ont causé…

Pourtant, le triple MVP maintient un incroyable niveau, et cette nuit, il cumule 23 points, 17 rebonds et 15 passes. C’est son 28e triple-double de la saison, et il fonce vers sa première saison en triple-double de moyenne : 29.1 points, 12.7 rebonds et 10.5 passes par match ! Aux points et à la passe, ce sont ses meilleures moyennes en carrière.

« J’essaie juste de jouer mon jeu » répond-il lorsqu’on l’interroge sur cet énième triple-double. « Je ne force rien, et j’essaie juste de jouer comme je le fais depuis 10, ou peut-être 15 ans. »

Au lendemain d’une défaite à Milwaukee, les Nuggets ont confirmé qu’ils étaient les spécialistes du back-to-back avec 11 victoires en 12 rencontres disputées. Comment Nikola Jokic explique-t-il cela ? « Je ne sais pas vraiment… peut-être que c’est parce qu’on est déjà chaud, et prêt à jouer. Je n’ai pas véritablement de réponse. »

Nikola Jokic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 DEN 80 22 51.2 33.3 81.1 2.3 4.7 7.0 2.4 2.6 1.0 1.3 0.6 9.9 2016-17 DEN 73 28 57.8 32.4 82.5 2.9 6.9 9.8 4.9 2.9 0.8 2.3 0.8 16.7 2017-18 DEN 75 33 49.9 39.6 85.0 2.6 8.1 10.7 6.1 2.8 1.2 2.8 0.8 18.5 2018-19 DEN 80 31 51.1 30.7 82.1 2.9 8.0 10.8 7.2 2.9 1.4 3.1 0.7 20.1 2019-20 DEN 73 32 52.8 31.4 81.7 2.3 7.5 9.7 7.0 3.0 1.2 3.1 0.6 19.9 2020-21 ★ DEN 72 35 56.6 38.8 86.8 2.8 8.0 10.8 8.3 2.7 1.3 3.1 0.7 26.4 2021-22 ★ DEN 74 34 58.3 33.7 81.0 2.8 11.0 13.8 7.9 2.6 1.5 3.8 0.9 27.1 2022-23 DEN 69 34 63.2 38.3 82.2 2.4 9.4 11.8 9.8 2.5 1.3 3.6 0.7 24.5 2023-24 ★ DEN 79 35 58.3 35.9 81.7 2.8 9.5 12.4 9.0 2.5 1.4 3.0 0.9 26.4 2024-25 DEN 53 36 57.8 44.5 81.8 2.9 9.7 12.6 10.4 2.2 1.8 3.2 0.6 29.2 Total 728 32 55.9 36.0 82.6 2.7 8.2 10.9 7.2 2.7 1.3 2.9 0.7 21.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.