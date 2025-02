Une discrétion assumée des Lakers autour du transfert de Luka Doncic

« Tout le monde a dit que personne n’était au courant… mais je n’y crois pas une seconde », lâchait Anthony Davis au sujet de son transfert vers Dallas, en échange de Luka Doncic. Pour l’heure, on connaît davantage de protagonistes qui n’avaient pas été mis dans la confidence – à commencer par les principaux intéressés – que l’inverse.

Combien savaient ce qui se tramait ? Pour la patronne des Lakers, Jeanie Buss, cultiver ce secret autour des négociations en cours s’imposait. « Il était très important pour moi de ne pas faire exploser l’équipe. Si l’affaire s’était ébruitée et que l’échange n’avait pas eu lieu, cela aurait été vraiment injuste pour les progrès que le staff a réalisés avec l’équipe. Parce que c’est une énorme source de perturbation », justifie la dirigeante.

Celle-ci était donc l’une des rares personnes informées des discussions jusqu’au 1er février, date de la conclusion du transfert, avec son GM Rob Pelinka et les dirigeants des Mavs. En premier lieu, Nico Harrison, qui avait approché son homologue des Lakers à l’occasion du déplacement de la formation californienne à Dallas, le 7 janvier. À peine un mois plus tard, les choses étaient faites.

« La date limite des transferts fait partie du métier, elle augmente le niveau de stress pour tout le monde. Et je suis très fière qu’il n’y ait pas eu de fuite et que nous ayons pu réaliser l’échange d’une manière qui ait surpris toutes les parties impliquées. C’est le propre de ce métier », poursuit Jeanie Buss, en repensant à l’acquisition de Pau Gasol en 2008, 17 ans jour pour jour avant l’accord conclu pour Luka Doncic. Ou encore au transfert de Chris Paul, bloqué par la NBA.

Son père serait « fier »

« Il y a toujours cette inquiétude qu’il y ait une nouvelle règle, du genre : ‘Maintenant, que va-t-il se passer ?’ Mais j’ai toute confiance en Rob, il sait comment mener à bien une transaction, étape par étape, pour s’assurer que tout est complété et bien ficelé, et c’est exactement ce qui s’est passé », savoure la dirigeante, qui admet par ailleurs avoir eu des réserves quant au recrutement de JJ Redick comme « coach rookie ».

En attendant, son équipe a très bien négocié ces évolutions. Avec 4 victoires de suite, les Lakers occupent la 4e place à l’Ouest et leur avenir plus lointain semble être entre de bonnes mains avec le Slovène. Jeannie Buss assure que son père Jerry, décédé, serait ainsi « très fier » du travail accompli.

« Lorsque vous obtenez un joueur de cette envergure, vous devez renoncer à beaucoup de choses. Mon père était un grand joueur de poker, il voulait toujours que je me souvienne qu’il s’agit d’un jeu de patience. Il fallait attendre les bonnes cartes, mais une fois qu’on les a, il faut s’agiter et les jouer sans avoir peur. C’était donc difficile parce que nous ne cherchions pas à échanger Anthony Davis ou Max Christie. Mais c’était un marché qu’il aurait conclu, et nous devions le faire », termine-t-elle.