Le Thunder fait-il vraiment « une tonne de fautes » ?

Il fallait que ça sorte. Après avoir réussi l’un des comebacks les plus fous de la saison, sur le parquet du Thunder, Chris Finch a lâché ce qu’il avait sur le cœur au sujet de l’équipe d’Oklahoma City.

« C’est tellement frustrant de jouer cette équipe parce qu’ils font une tonne de fautes, vraiment » avait ainsi expliqué le coach des Wolves en conférence de presse, juste après le match. « Ils font tout le temps faute. Et vous ne pouvez pas vraiment toucher Shai Gilgeous-Alexander de l’autre côté. C’est quelque chose de très frustrant, et cela demande une grande force mentale d’essayer de jouer face à ça. Nous avons finalement pu attaquer le panier et forcer la décision par nous-même, et nous en avons été récompensés. »

Forcément, le coup de gueule a entraîné des réactions radicalement différentes. Du côté des fans du Thunder, on a ainsi sorti la calculette, pour rappeler qu’Oklahoma City est l’une des équipes à qui les arbitres sifflent le plus de fautes par match (20.6, 3e) mais aussi l’une de celles dont les adversaires en font le moins (18.1, 25e).

Une défense suragressive qui agace ?

Alors, pourquoi cette impression ? Évidemment, c’est parce que Shai Gilgeous-Alexander, le meilleur scoreur de la NBA cette saison, est l’un des joueurs qui provoquent le plus de fautes par match. Avec 6.5 fautes provoquées par 36 minutes sur le parquet, il est seulement derrière Giannis Antetokounmpo (8.1) et Zion Williamson (7.1).

Sauf qu’à côté de lui, les autres joueurs du Thunder provoquent de leur côté très peu de fautes adverses.

Mais derrière la sortie de Chris Finch, il semble surtout y avoir la sensation, difficile à quantifier, que cette défense historique du Thunder, qui provoque une quantité astronomique de ballons perdus, s’appuie sur le bon vieux mantra qu’on peut défendre de façon suragressive « car les arbitres ne peuvent pas siffler toutes les fautes ».

Ces dernières années, cette philosophie ne semblait s’appliquer qu’en playoffs, Richard Jefferson ayant notamment admis que les Cavs l’utilisaient pour multiplier les fautes loin du ballon sur Stephen Curry lors des Finals 2016 car elles n’étaient que très rarement sifflées par les arbitres. En saison régulière, ce n’est plus la norme depuis longtemps, et c’est donc peut-être ce retour inattendu, mis en place par le Thunder, qui agace…