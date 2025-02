Kevin Durant à Austin, la terre de ses premiers exploits

« Mes parents m’ont dit que j’avais quitté la maison en tant que garçon, mais maintenant je suis en train de devenir un homme. » Ainsi s’exprimait Kevin Durant, en 2007, quelques mois avant de quitter l’université de Texas et d’être drafté par les Sonics (2e place). Le jeune « KD » voyait alors ce passage à l’université comme « l’une des meilleures choses » qui lui soient arrivées dans la vie.

Près de vingt ans après cette saison unique avec les Longhorns, le joueur des Suns s’apprête à se produire de nouveau sur la scène d’Austin, où les Spurs accueillent Phoenix la nuit prochaine, puis les Pistons le lendemain. Les joueurs de San Antonio se délocalisent pour la troisième année de suite dans la ville voisine.

« Cela signifie beaucoup pour moi. Je suis heureux qu’on puisse y retourner pour jouer un match de saison régulière. Austin est l’endroit où j’ai en quelque sorte commencé ce voyage, et le fait d’avoir autant d’amis et de membres de la famille qui sont toujours là depuis, quoi, 16, 17 ans, c’est vraiment génial. J’apprécie donc que la NBA ait organisé cela. C’est un moment unique », savoure ainsi Kevin Durant.

Dans le Texas, le natif de Washington, passé par le Maryland et la Virginie durant ces années lycée, a écrit une partie de sa légende avant d’intégrer la Grande Ligue. Durant cette saison 2006-07, il était considéré comme le meilleur universitaire – l’agence AP lui avait attribué ce titre – du pays avec près 26 points et 11 rebonds de moyenne.

Un ambassadeur pour le Texas

Depuis cette époque, Kevin Durant, finalement choisi à la Draft derrière Greg Oden, s’est établi comme l’un des meilleurs attaquants de l’histoire du jeu. Il a récemment franchi le cap symbolique des 30 000 points en carrière. Alors pour la ville d’Austin aussi, son passage aura une valeur significative.

« C’est une occasion formidable pour lui, et pour la ville d’Austin de venir soutenir l’un de nos grands joueurs qui est encore au sommet de sa carrière. […] Avoir l’opportunité de revenir là où vous avez joué à l’université, de jouer un match pro contre l’une des meilleures organisations de tous les sports, les Spurs, on ne peut pas demander un meilleur scénario », juge Rodney Terry, coach de l’équipe universitaire.

Sur place, Kevin Durant, qui prévoyait de se promener dans la ville texane où sont basés les Spurs de l’équipe G-League, s’est par exemple précipité pour aller assister à un entraînement des Longhorns.

« Le fait qu’il revienne ici, qu’il soit là cette semaine, qu’il soit entouré de nos gars et qu’il les voie, on ne peut rien demander de mieux. Le joueur préféré de beaucoup de nos joueurs est Kevin Durant. La raison pour laquelle ils ont choisi de venir au Texas, c’est Kevin Durant. Il a eu un impact incroyable non seulement sur notre programme de basket, mais aussi sur notre programme sportif dans son ensemble. Il est un incroyable ambassadeur du sport texan », termine Rodney Terry.

Kevin Durant Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2007-08 SEA 80 35 43.0 28.8 87.3 0.9 3.5 4.3 2.4 1.5 1.0 2.9 0.9 20.3 2008-09 OKC 74 39 47.6 42.2 86.3 1.0 5.5 6.5 2.8 1.8 1.3 3.0 0.7 25.3 2009-10 OKC 82 40 47.6 36.5 90.0 1.3 6.3 7.6 2.8 2.1 1.4 3.3 1.0 30.1 2010-11 OKC 78 39 46.2 35.0 88.0 0.7 6.1 6.8 2.7 2.0 1.1 2.8 1.0 27.7 2011-12 OKC 66 39 49.6 38.7 86.0 0.6 7.4 8.0 3.5 2.0 1.3 3.8 1.2 28.0 2012-13 OKC 81 39 51.0 41.6 90.5 0.6 7.3 7.9 4.6 1.8 1.4 3.5 1.3 28.1 2013-14 ★ OKC 81 39 50.3 39.1 87.3 0.7 6.7 7.4 5.5 2.1 1.3 3.5 0.7 32.0 2014-15 OKC 27 34 51.0 40.3 85.4 0.6 6.0 6.6 4.1 1.5 0.9 2.7 0.9 25.4 2015-16 OKC 72 36 50.5 38.8 89.8 0.6 7.6 8.2 5.0 1.9 1.0 3.5 1.2 28.2 2016-17 GOS 62 33 53.7 37.5 87.5 0.6 7.6 8.3 4.8 1.9 1.1 2.2 1.6 25.1 2017-18 GOS 68 34 51.6 41.9 88.9 0.5 6.4 6.8 5.4 2.0 0.7 3.0 1.8 26.4 2018-19 GOS 78 35 52.1 35.3 88.5 0.4 5.9 6.4 5.9 2.0 0.7 2.9 1.1 26.0 2020-21 BRK 35 33 53.7 45.0 88.2 0.4 6.7 7.1 5.6 2.0 0.7 3.4 1.3 26.9 2021-22 BRK 55 37 51.8 38.3 91.0 0.5 6.9 7.4 6.4 2.1 0.9 3.5 0.9 29.9 2022-23 * All Teams 47 36 56.0 40.4 91.9 0.4 6.3 6.7 5.0 2.1 0.7 3.3 1.4 29.1 2022-23 * BRK 39 36 55.9 37.6 93.4 0.4 6.4 6.7 5.3 2.4 0.8 3.5 1.5 29.7 2022-23 * PHX 8 34 57.0 53.7 83.3 0.4 6.0 6.4 3.5 0.9 0.2 2.5 1.2 26.0 2023-24 PHX 75 37 52.3 41.3 85.6 0.5 6.1 6.6 5.0 1.8 0.9 3.3 1.2 27.1 2024-25 PHX 41 37 53.2 40.4 82.5 0.4 5.6 6.0 4.2 1.8 0.9 3.1 1.4 27.3 Total 1102 37 50.2 38.8 88.2 0.7 6.3 7.0 4.4 1.9 1.1 3.2 1.1 27.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.