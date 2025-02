Le MVP de la nuit | CJ McCollum ne veut pas décevoir ses enfants

Même si de l’eau a coulé sous les ponts, CJ McCollum n’a semble-t-il jamais oublié que les Kings ne l’avaient pas drafté en 2013, lui préférant Ben McLemore. Régulièrement, l’arrière des Pelicans se fait un plaisir de leur donner des sueurs froides. Cette saison, en quatre matches, il a franchi à trois reprises la barre des 30 points et, cette nuit, ça s’est enfin traduit par une victoire !

Auteur de 43 points, CJ McCollum fait coup double : il stoppe la série de défaites des Pelicans, et il est le premier Pelican, depuis Anthony Davis, à signer trois matches à 40 points et plus dans la même saison.

« C.J. est incroyable », répète Willie Green, l’entraîneur des Pelicans. « Il fait partie de ces gars qui font le lien avec nos jeunes gars. C’est un élément essentiel pour nous. Il donne tout ce qu’il a chaque soir et ce soir, il nous a portés quand nous en avions besoin. »

Auteur de six points en première période face aux Kings, l’ancien Blazer va survoler la deuxième mi-temps, mais aussi et surtout la prolongation.

Il inscrit 37 points après la pause, dont 11 dans la prolongation pour arracher la victoire (140-133). Cela lui tenait à coeur de se rattraper après avoir manqué le panier de la gagne après les lancers-francs de Malik Monk.

« Je ne veux pas qu’on dise que j’ai laissé filer une saison »

« J’aurais dû boucler le match dans le temps réglementaire. Finalement, je l’ai fait en prolongation » sourit McCollum, qui évite aux Pelicans une 11e défaite de rang. « Je ne sais pas où nous en serions sans son leadership » soupire son coach.

Sans CJ McCollum, les Pelicans seraient certes toujours bons derniers, mais peut-être en lice vers le pire bilan de l’histoire. Ce ne sera pas pour cette saison puisqu’ils atteignent la coupure du All-Star Game avec 13 victoires, et CJ McCollum répète qu’il ne laissera pas filer cette saison. Ce n’est pas dans sa mentalité de « tanker ».

« Au-delà des stats, c’est la constance, l’éthique de travail et le leadership qui comptent » confie-t-il. « Comment je me comporte dans le vestiaire ? Quel exemple je donne malgré une saison difficile ? Comment j’aborde ces matchs qui, pour certains, peuvent sembler sans enjeu ? Il y a toujours du sens. Nous avons la chance de jouer, des fans viennent nous voir, des gens dépensent de l’argent pour nous regarder. Même si nos chances de jouer après le 12 avril sont minces, c’est une question d’attitude, d’habitudes quotidiennes, et de ce que nous préparons pour la saison prochaine. Je pense aussi à mon héritage. Je ne veux pas qu’on dise que j’ai laissé filer une saison. Mon fils et ma femme viennent toujours me voir jouer, ils me soutiennent, et je ne veux pas les décevoir. Avant chaque match, je me rappelle pourquoi je fais ça, et je me souviens que quand j’étais plus jeune, je rêvais d’avoir cette opportunité. »