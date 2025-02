Stats & Highlights | Les Pelicans mettent fin à leur série noire face aux Kings

Après dix revers de suite, c’est sans Zion Williamson que les Pelicans finissaient leur première partie de saison, face aux Kings. Mais c’est grâce à un CJ McCollum (43 points) déchaîné, en particulier en deuxième mi-temps, qu’ils ont réussi à mettre fin à leur série. En se faisant pourtant très, très peur dans le « money-time »…

À +3 à huit secondes de la fin, la victoire tendait ainsi les bras à la troupe de Willie Green, qui décidait de faire faute pour éviter un shoot à 3-points. Domantas Sabonis mettait le premier et ratait le second, mais Malik Monk prenait le rebond offensif et repartait sur la ligne pour envoyer les deux équipes en prolongation ! CJ McCollum évitera toutefois des regrets à son équipe en s’occupant de tout dans la prolongation, pour valider la victoire.

C’est aussi en prolongation que les Clippers s’en sont sortis à Utah, après avoir couru derrière le score pendant plus de trois quart-temps. Mais James Harden (32 points, 10 rebonds, 7 passes) et Norman Powell (41 points) n’avaient pas envie de finir leur première partie de campagne sur une défaite.

New Orleans – Sacramento : 140-133 (a.p.)

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

HOU 98 GSW 105 NOR 140 SAC 133 DAL 118 MIA 113 MIN 116 OKC 101 UTH 116 LAC 120

Utah – LA Clippers : 116-120

