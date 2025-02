Steve Kerr s’en prend à la NBA : « Ils s’en foutent de la santé des joueurs ! »

Chantre d’une saison régulière raccourcie, Steve Kerr ne décolère pas ! Alors que ses joueurs ont laissé filer la victoire face aux Mavericks, il doit déjà penser à la rencontre de ce soir à Houston. Un « back-to-back » texan qui va sans doute le contraindre à mettre au repos des cadres.

« Je n’en sais rien… » coupe-t-il. « On va en parler avec le responsable de la préparation physique. C’est un back-to-back difficile. C’est ce qui rend cette défaite encore plus frustrante. On va arriver à Houston à 3h00 du matin, ou quelque chose comme ça, et la NBA, dans son infinie sagesse, nous fait jouer à 20h45 ».

En fait, il sera 19h00 à Houston, mais ce sera moins de 24 heures après le début de la rencontre face aux Mavericks.

Stephen Curry espère jouer

Voilà pourquoi Steve Kerr s’emporte contre ce calendrier infernal. « Ils s’en foutent du repos et de la santé des joueurs. Il n’y en a que pour les audiences, et tout ça. Chacun a des devoirs. La ligue dans son ensemble en a. C’est comme ça. On doit se ressaisir et se préparer pour demain. »

Comme il s’agira du dernier match avant la coupure du All-Star Game, Stephen Curry espère tout de même être en tenue malgré ses tendinites aux genoux.

« Je l’espère… On va prendre en compte toutes les données et on verra comment je me sens au réveil, en sachant qu’on gère ce problème aux genoux depuis longtemps. Ce sera une décision collégiale dans la matinée.«