Les Kings vont chercher Markelle Fultz

Gêné par son physique et notamment son genou gauche, Markelle Fultz n’avait pas réussi à convaincre une équipe de miser sur lui lors de la dernière intersaison. Quelques mois après, ESPN nous apprend que les Kings ont signé le meneur de jeu.

Le premier choix de la Draft 2017 aurait été dans le viseur de plusieurs franchises ces derniers mois, avant de choisir de rejoindre la Californie. Ayant rassuré physiquement, indique son agent Raymond Brothers, il a surtout profité de la situation actuelle de Sacramento.

En effet, De’Aaron Fox a été envoyé à San Antonio et malgré de bonnes recrues arrivées lors de la « trade deadline », qui renforcent le banc, il n’y a pas de meneur de métier et c’est Malik Monk qui est chargé d’occuper le poste.

Si Markelle Fultz avait connu une saison dernière compliquée à cause des blessures, il avait réalisé le meilleur exercice de sa carrière en 2022/23 avec 14 points, 5.7 passes et 3.9 rebonds de moyenne. De retour en forme et à ce niveau-là, il pourrait alors rendre de précieux services à une équipe de Sacramento actuellement sur une série de trois victoires de suite et qui occupe la 9e place de la conférence Ouest.

Markelle Fultz Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 PHL 14 18 40.5 0.0 47.6 0.9 2.3 3.1 3.8 1.6 0.8 1.2 0.3 7.1 2018-19 PHL 19 23 41.9 28.6 56.8 1.4 2.3 3.7 3.1 2.7 0.9 1.3 0.3 8.2 2019-20 ORL 72 28 46.5 26.7 73.0 0.6 2.7 3.3 5.1 2.0 1.3 2.0 0.2 12.1 2020-21 ORL 8 27 39.4 25.0 89.5 0.6 2.5 3.1 5.4 2.3 1.0 2.3 0.3 12.9 2021-22 ORL 18 20 47.4 23.5 80.6 0.2 2.5 2.7 5.5 1.2 1.1 2.2 0.3 10.8 2022-23 ORL 60 30 51.4 31.0 78.3 1.2 2.8 3.9 5.7 2.2 1.5 2.3 0.4 14.0 2023-24 ORL 43 21 47.2 22.2 69.7 1.3 1.9 3.2 2.8 1.5 1.0 1.2 0.4 7.8 Total 234 25 47.2 27.4 73.1 0.9 2.5 3.4 4.6 1.9 1.2 1.9 0.3 11.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.