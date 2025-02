Le MVP de la nuit | Jamal Murray en état de grâce

À deux mois des playoffs, Jamal Murray rappelle qu’il ne faut pas l’enterrer trop vite. Le meneur des Nuggets reste un partenaire indispensable pour Nikola Jokic, mais il n’a pas encore franchi ce cap pour devenir All-Star. Peu importe, le Canadien trace sa route, et cette nuit, il bat son record en carrière avec 55 points face aux Blazers.

Son ancien record datait de 2021, et c’était déjà en février avec 50 points face aux Cavaliers. Jamal Murray réalise le petit exploit d’éclipser le 25e triple-double de la saison de Nikola Jokic, auteur de 26 points, 15 rebonds et 10 passes lors de cette « Serbian Heritage Night ».

« Jamal a été fantastique du début à la fin, » estime Mike Malone. « C’est 55 points, mais 55 points de manière très efficace. J’ai vu beaucoup de joueurs réaliser de grosses perfs, mais pas toujours de manière aussi efficace. Marquer 55 points en 36 tirs, avec un 7 sur 15 à 3-points et un 8 sur 9 aux lancers francs, c’est incroyable. »

Des années de complicité

Une efficacité qui tient aussi à ses coéquipiers qui l’ont cherché, et ont multiplié les écrans et les fausses pistes pour lui permette de briller.

« J’ai bien shooté, mais ils ont cherché à me donner le ballon et m’encourageaient vraiment à y aller, » confirme-t-il. « J’ai passé toute ma carrière ici, et ça fait neuf ans que je suis ici, donc pour moi, c’est des années de complicité avec ces gars-là. Ils me connaissent, je les connais, et ce soir, ils ont simplement pris soin de moi. »

C’est surtout la 8e victoire de suite des Nuggets qui se rapproche un peu plus des Grizzlies, dauphins de l’intouchable Thunder, et si Jamal Murray se met en « mode playoffs » avec deux mois d’avance, Denver peut devenir l’équipe à surtout éviter au printemps prochain.

Jamal Murray Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 DEN 82 22 40.4 33.4 88.3 0.5 2.1 2.6 2.1 1.5 0.6 1.4 0.3 9.9 2017-18 DEN 81 32 45.1 37.8 90.5 1.0 2.7 3.7 3.4 2.1 1.0 2.1 0.3 16.7 2018-19 DEN 75 33 43.7 36.7 84.8 0.9 3.4 4.2 4.8 2.0 0.9 2.1 0.4 18.2 2019-20 DEN 59 32 45.6 34.6 88.1 0.8 3.2 4.0 4.8 1.7 1.1 2.2 0.3 18.5 2020-21 DEN 48 36 47.7 40.8 86.9 0.8 3.3 4.0 4.8 2.0 1.3 2.2 0.3 21.2 2022-23 DEN 65 33 45.4 39.8 83.3 0.7 3.2 4.0 6.2 1.6 1.0 2.2 0.2 20.0 2023-24 DEN 59 32 48.1 42.5 85.3 0.7 3.4 4.1 6.5 1.8 1.0 2.1 0.7 21.2 2024-25 DEN 47 36 46.7 36.9 87.1 0.6 3.3 3.9 6.1 1.9 1.4 2.1 0.6 20.3 Total 516 31 45.4 37.9 86.8 0.8 3.0 3.8 4.6 1.8 1.0 2.0 0.4 17.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.