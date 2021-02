L’exploit unique de Jamal Murray

Cela fait quelques matches que Jamal Murray a retrouvé la forme, et même si ce sera sans doute insuffisant pour aller au All-Star Game, cette nuit, face aux Cavaliers, il s’est offert un record en carrière et même une performance historique. On emploie cet adjectif à toutes les sauces, mais c’est bel et bien historique : le meneur des Nuggets est devenu le premier joueur à atteindre la barre des 50 points sans le moindre lancer-franc !

« C’est plutôt cool de faire quelque chose d’historique. C’est une stat sympa, mais j’ai simplement mis mes tirs » a réagi Jamal Murray après la rencontre. Son coach est plus enthousiaste : « Être aussi efficace est remarquable. C’est une ligne de stat incroyable. Il était en feu. »

Le plaisir de retrouver du public

Pour ce record en carrière, qu’il a ponctué d’un dunk dans le trafic, Jamal Murray termine à 21 sur 25 aux tirs, dont 8 sur 10 à 3-points, en… 38 minutes ! Difficile de faire plus efficace, et c’est un meneur de jeu ! Cleveland lui a envoyé plusieurs défenseurs différents mais Jamal Murray ne pouvait rien rater, ou presque.

Après avoir dansé après un 3-points, il a défié du regard les quelques fans des Cavs. Et pour lui, c’est important !

« En tant que joueur, on vit pour ça. Pour cette atmosphère » poursuit Jamal Murray. « Il y a une grosse différence quand on hurle devant des fans plutôt que devant une caméra. C’est juste plaisant d’avoir cette ambiance. C’est ce qu’on recherche quand on est joueur. Cette émotion, cette adrénaline… »