Ben Simmons voulait rejouer dans une grosse équipe

De la même manière que Bogdan Bogdanovic, son nouveau coéquipier désormais, Ben Simmons débarque aux Clippers avec le plaisir de rejoindre une grosse écurie, qui sera ambitieuse au printemps.

Pour l’ancien joueur des Nets, qui n’évolue plus à son meilleur niveau depuis plusieurs années et n’a plus connu les playoffs depuis 2021 avec Philadelphie, c’est une excellente nouvelle.

« Je me sens bien, prêt à jouer », annonce-t-il, alors que son dernier match remonte à une semaine, le 5 février. « Je veux seulement jouer au basket à haut niveau et je pense que ce sera le cas ici. »

Il veut jouer meneur de jeu

Néanmoins, même s’il assure qu’il se sent « à l’aise » et « connaît la plupart des joueurs dans l’équipe », Tyronn Lue précise que cela va « prendre un peu de temps » pour mettre en place les rotations et pour que « les joueurs jouent ensemble », mais le coach reste « impatient ».

Notamment sur le plan défensif où Ben Simmons est « prêt à relever le défi », explique Tyronn Lue. Mais à quel poste ? Meneur de jeu, si possible. « Selon moi, c’est mon véritable poste », répond le joueur. « Je lis le jeu, je veux que mes coéquipiers marquent des paniers faciles, je veux contrôler le rythme. En défense, je veux être un chien, faire des stops et mettre la pression. »

L’ancien All-Star annonce même que, puisqu’il sera sur le terrain avec des vétérans comme Kawhi Leonard, James Harden ou Norman Powell, « cela ne va pas prendre trop de temps pour qu’on soit à l’aise les uns avec les autres ». Début de réponse avec ses débuts sous le maillot des Clippers soit ce mercredi, contre Memphis, soit jeudi face à Utah.

Ben Simmons Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 PHL 81 34 54.5 0.0 56.0 1.8 6.3 8.1 8.2 2.6 1.7 3.4 0.9 15.8 2018-19 PHL 79 34 56.3 0.0 60.0 2.2 6.6 8.8 7.7 2.6 1.4 3.5 0.8 16.9 2019-20 PHL 57 35 58.0 28.6 62.1 2.0 5.8 7.8 8.0 3.3 2.1 3.5 0.6 16.4 2020-21 PHL 58 32 55.7 30.0 61.3 1.6 5.6 7.2 6.9 2.9 1.6 3.0 0.6 14.3 2022-23 BRK 42 26 56.6 0.0 43.9 1.0 5.3 6.3 6.1 3.3 1.3 2.3 0.6 6.9 2023-24 BRK 15 24 58.1 0.0 40.0 2.1 5.9 7.9 5.7 2.4 0.8 1.8 0.6 6.1 2024-25 BRK 33 25 54.7 0.0 69.2 0.9 4.3 5.2 6.9 2.5 0.8 2.7 0.5 6.2 Total 365 32 56.0 13.9 59.1 1.7 5.9 7.6 7.4 2.8 1.5 3.1 0.7 13.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.