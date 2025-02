Ben Simmons va rejoindre les Clippers !

Coupé par les Nets ce samedi, Ben Simmons avait déjà commencé à rencontrer les équipes intéressées par son profil. Ce vendredi, il avait échangé avec les Cavaliers et les Clippers, et on parlait aussi des Rockets. Finalement, nous indiquent nos confrères Shams Charania et Chris Haynes, il va rejoindre l’équipe de Los Angeles.

Pour Tyronn Lue, c’est une option de plus au poste d’ailier-fort ou pour être la doublure de James Harden. Après tout, les Clippers sont actuellement dans le dur avec trois défaites de suite et c’est un pari à tenter.

Pour le joueur aussi car même s’il a pu être relativement épargné sur le plan physique, en jouant 33 matches avec Brooklyn, il n’a pas vraiment rassuré sur son niveau de jeu avec 6.2 points, 6.9 passes et 5.2 rebonds de moyenne en 25 minutes. On est loin du grand Ben Simmons donc et comme il est en fin de contrat, il a tout intérêt à être bon à Los Angeles, pour prouver qu’il peut encore jouer un rôle en NBA après plusieurs blessures et des saisons très compliquées.

Ben Simmons Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 PHL 81 34 54.5 0.0 56.0 1.8 6.3 8.1 8.2 2.6 1.7 3.4 0.9 15.8 2018-19 PHL 79 34 56.3 0.0 60.0 2.2 6.6 8.8 7.7 2.6 1.4 3.5 0.8 16.9 2019-20 PHL 57 35 58.0 28.6 62.1 2.0 5.8 7.8 8.0 3.3 2.1 3.5 0.6 16.4 2020-21 PHL 58 32 55.7 30.0 61.3 1.6 5.6 7.2 6.9 2.9 1.6 3.0 0.6 14.3 2022-23 BRK 42 26 56.6 0.0 43.9 1.0 5.3 6.3 6.1 3.3 1.3 2.3 0.6 6.9 2023-24 BRK 15 24 58.1 0.0 40.0 2.1 5.9 7.9 5.7 2.4 0.8 1.8 0.6 6.1 2024-25 BRK 33 25 54.7 0.0 69.2 0.9 4.3 5.2 6.9 2.5 0.8 2.7 0.5 6.2 Total 365 32 56.0 13.9 59.1 1.7 5.9 7.6 7.4 2.8 1.5 3.1 0.7 13.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.