Ben Simmons va aussi rencontrer les Rockets

Placé à l’écart du groupe en attendant d’être coupé par les Nets, Ben Simmons a obtenu l’autorisation de rencontrer les équipes intéressées par son profil. Selon ESPN, le meneur australien a rencontré les Cavaliers et les Clippers vendredi, et les deux formations ont une place de libre dans leur effectif pour l’accueillir.

A Cleveland, il pourrait être l’une des rotations derrière Darius Garland et Donovan Mitchell, tandis que les Clippers pourraient l’utiliser comme ailier-fort, ou comme doublure de James Harden dans le domaine de la création. La franchise connaît un coup de moins bien, et Simmons pourrait combler quelques vides au rebond, à la passe, ou sur la relance pour du jeu rapide.

Chris Haynes révèle que ce même Simmons va aussi rencontrer les Rockets où il pourrait être la doublure de Fred VanVleet et apporter encore davantage de polyvalence et de défense, à l’instar d’un Amen Thompson. Marc Stein précise que ce n’est qu’après avoir rencontré ces formations, et fait son choix, qu’il sera coupé par les Nets.

Free agent à la fin de la saison, l’Australien aura deux mois, et éventuellement les playoffs, pour prouver qu’il peut encore jouer un rôle en NBA.

Ben Simmons Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 PHL 81 34 54.5 0.0 56.0 1.8 6.3 8.1 8.2 2.6 1.7 3.4 0.9 15.8 2018-19 PHL 79 34 56.3 0.0 60.0 2.2 6.6 8.8 7.7 2.6 1.4 3.5 0.8 16.9 2019-20 PHL 57 35 58.0 28.6 62.1 2.0 5.8 7.8 8.0 3.3 2.1 3.5 0.6 16.4 2020-21 PHL 58 32 55.7 30.0 61.3 1.6 5.6 7.2 6.9 2.9 1.6 3.0 0.6 14.3 2022-23 BRK 42 26 56.6 0.0 43.9 1.0 5.3 6.3 6.1 3.3 1.3 2.3 0.6 6.9 2023-24 BRK 15 24 58.1 0.0 40.0 2.1 5.9 7.9 5.7 2.4 0.8 1.8 0.6 6.1 2024-25 BRK 33 25 54.7 0.0 69.2 0.9 4.3 5.2 6.9 2.5 0.8 2.7 0.5 6.2 Total 365 32 56.0 13.9 59.1 1.7 5.9 7.6 7.4 2.8 1.5 3.1 0.7 13.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.