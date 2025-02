Un calme assumé par les Nuggets à la « trade deadline »

« La meilleure façon de décrire la situation est de dire que nous devions soit faire un gros coup, soit ne rien faire. » Alors que les Lakers (Luka Doncic) ou les Warriors (Jimmy Butler) ont fait dans les grandes manœuvres, Calvin Booth et les Nuggets ont donc préféré « ne rien faire ».

« On était clairement intéressé par certains gars sur le marché », note le GM de l’équipe, mais cet intérêt ne s’est concrétisé par aucun mouvement avant la date limite des transferts d’hier. « Si d’autres équipes nous ont devancés avec leurs offres, ou si nous n’avons pas eu le sentiment d’utiliser correctement nos atouts, c’est une combinaison de ces facteurs qui nous a conduits là où nous en sommes aujourd’hui », défend encore le dirigeant.

Ce dernier a sans doute aussi été influencé par la bonne dynamique en cours affichée par ses troupes. En s’imposant face au Magic la nuit passée, les Nuggets en sont à cinq victoires de suite, et même 9 victoires sur leurs 12 dernières sorties. En parallèle, la forme actuelle de Michael Porter Jr., principal atout des Nuggets dans ces échanges potentiels, a certes aiguisé l’appétit de beaucoup de franchises, mais peut-être aussi « rassuré » son club.

« On n’était pas près de faire quoi que ce soit avec quelqu’un de notre rotation. Il s’agissait d’utiliser certains des gars qui sont en dehors de la rotation, comme Dario (Saric) et Zeke (Nnaji), et d’utiliser certains de nos atouts pour renforcer notre équipe, plutôt que de transférer un gars plus important comme Mike », assure Calvin Booth.

Trouver quelqu’un derrière Nikola Jokic

Les Nuggets avaient et gardent toutefois une idée en tête : trouver un pivot remplaçant pour faire souffler Nikola Jokic. « DeAndre (Jordan) fait un travail admirable mais il n’est plus tout jeune », sourit le décideur en pensant au joueur de 36 ans et en voyant Zeke Nnaji un joueur davantage destiné au poste 4.

« Tant qu’Aaron (Gordon) reste en bonne santé, on devrait s’en sortir au poste de pivot remplaçant. Mais c’est une de mes préoccupations », concède Calvin Booth qui pourrait récupérer quelqu’un sur le marché des « buy-out ». Plus généralement, l’idée est de renforcer le banc, un enjeu récurrent chez les Nuggets.

Car selon lui, après avoir hésité plusieurs secondes et levé les yeux au ciel, il est « très difficile de déterminer » le cinq de départ des Nuggets, sur la base de « six ou sept titulaires », derrière lesquels il y a « une baisse de régime. Ce n’est pas une insulte à qui que ce soit, ces six ou sept gars jouent très bien. »

Le facteur santé reste aussi un enjeu important en interne alors que with Russell Westbrook est gêné aux ischio-jambiers et Peyton Watson et Jamal Murray au genou. « On a beaucoup de gars amochés qui vont et viennent dans le cinq. La date limite est passée, tout le monde peut respirer un bon coup et se concentrer sur la tâche à accomplir », affiche de son côté Mike Malone.