L’esprit serein, Michael Porter Jr. égale son record en carrière

Après avoir inscrit 36 points face aux Pelicans, soit son meilleur match de la saison à ce moment-là, Michael Porter Jr. avait reçu le soutien de Michael Malone. Le coach de Denver avait clairement annoncé que les Nuggets n’allaient pas « pas transférer Michael Porter Jr. ! »

Un message bien reçu par l’ailier qui, même s’il sait que la NBA est folle et que les promesses n’engagent que ceux qui y croient, a pu affronter encore une fois les Pelicans avec l’esprit un peu plus serein. Ça s’est vu sur le parquet avec 39 points, son record en carrière égalé, et 12 rebonds.

« On ne peut pas avoir le contrôle sur un transfert, donc je ne suis pas stressé là-dessus, mais c’est agréable d’être dans un endroit où on est désiré », explique le champion NBA 2023. « De savoir que notre coach et notre GM (Calvin Booth) ont dit ça… Je sais que ça peut vite changer dans cette ligue, mais c’est agréable de savoir que je suis désiré. »

Il a raté le tir pour réussir son premier match à 40 points

Enchaîner des matches à 36 et 39 points (16/23 au shoot) contre New Orleans, soit ses deux meilleures sorties de la saison, quelques heures avant la « trade deadline », c’est bon signe pour Michael Malone.

« C’est bien de le voir évoluer à ce niveau de jeu si élevé, avant le All-Star Game. Ce qui compte quand il joue bien, c’est son agressivité, il n’entre pas doucement dans les matches », analyse le technicien. « Il y a des moments où je peux l’aider sur ce point, en lui donnant la balle. Mais si on regarde ses 39 unités, il y a des actions pour lui mais aussi beaucoup où c’est lui qui est dedans, en courant, en coupant. Il a fait de bonnes passes aussi avec quatre décisives. Il a fait un match très complet. »

Un seul petit bémol dans cette belle soirée ? Son shoot à 3-pts manqué en fin de dernier quart-temps. Pourquoi ? « Le coach a dessiné un système pour que j’essaie d’aller à 40 points. Je me suis manqué », dit-il. Quelques secondes après, Michael Porter Jr. est sorti sous les applaudissement du public. « Les gars m’ont fait passer un mauvais quart d’heure pour ne pas avoir inscrit 40 points », sourit-il en conclusion.

Michael Porter, Jr. Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 DEN 55 16 50.9 42.2 83.3 1.2 3.5 4.7 0.8 1.8 0.5 0.9 0.5 9.3 2020-21 DEN 61 31 54.2 44.5 79.1 1.5 5.8 7.3 1.1 2.1 0.7 1.3 0.9 19.0 2021-22 DEN 9 30 35.9 20.8 55.6 1.0 5.6 6.6 1.9 1.8 1.1 1.3 0.2 9.9 2022-23 DEN 62 29 48.7 41.4 80.0 1.0 4.5 5.5 1.0 1.9 0.6 1.1 0.5 17.4 2023-24 DEN 81 32 48.4 39.7 83.6 1.3 5.7 7.0 1.5 1.8 0.5 1.1 0.7 16.7 2024-25 DEN 50 33 51.3 40.8 74.4 1.6 4.8 6.4 2.2 1.9 0.6 1.3 0.5 18.3 Total 318 29 50.1 41.0 79.3 1.3 4.9 6.3 1.3 1.9 0.6 1.1 0.6 16.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.