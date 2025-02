Shai Gilgeous-Alexander ? Anthony Edwards ? Giannis Antetokounmpo ? Non, à ce jour, le joueur ayant marqué le plus de points en 2025 se nomme Tyrese Maxey. Le meneur des Sixers est dans une forme étincelante, et l’a prouvé de nouveau mardi contre Dallas avec 33 points et 13 passes décisives. Le retour de blessure de Joel Embiid n’a en rien freiné la belle dynamique de l’ancien de Kentucky, homme à tout faire à Philadelphie ces dernières semaines.

Joel Embiid a signé une prestation de choix avec un triple double après 15 matchs passés à l’infirmerie. Mais c’est bien Tyrese Maxey qui a porté les siens dans les moments cruciaux, tenant les Sixers à bout de bras quand Joel Embiid profitait de quelques minutes de repos sur le banc.

Le nouveau patron de Philadelphie ?

Alors que les débats étaient équilibrés dans le premier quart-temps, le MIP sortant a pris les choses en main sans son pivot. Sur les 20 points passés par Philadelphie en moins de cinq minutes, Tyrese Maxey est impliqué sur 15 d’entre eux (neuf points, deux passes pour des tirs à 3-points de Justin Edwards et Ricky Council IV) pour un +/- de +4. Puis rebelote dans le troisième quart, alors que Dallas mène de huit longueurs à la sortie de Joel Embiid. Avec huit points et deux passes décisives, Tyrese Maxey a été le leader de la rébellion de « Philly », passé de 73-81 à 94-91.

Et c’est finalement en duo que les deux leaders des Sixers ont fini le travail, s’échangeant les politesses à plusieurs reprises dans le quatrième quart-temps. « Ils ont eu quelques bons passages tous les deux » s’est félicité Nick Nurse en conférence de presse. « On continue d’encourager Tyrese à rester un petit peu plus agressif, il l’a été un peu moins lors de certains moments du match qu’il ne l’a été dernièrement, Cela arrivera évidemment, mais on a essayé de mettre en place certaines choses pour le faire jouer en mouvement ou sans le ballon. C’était plutôt bien. »

Joel Embiid veut se mettre en retrait pour Tyrese Maxey

Et si Joel Embiid a joué les héros en inscrivant le panier de la victoire à 22 secondes de la fin, le champion olympique a lui aussi insisté sur l’importance d’avoir Tyrese Maxey à ses côtés. « Je suis fier de tous les gars dernièrement, mais en particulier de lui » a-t-il assuré en conférence de presse. « Il a été régulier et je pense qu’il a trouvé le truc pour passer à l’étape supérieure. Le jeu a l’air plus facile pour lui. Je sais que j’étais de retour aujourd’hui, mais je lui ai dit ‘Joue de la même façon que tu as joué ces derniers temps. Ne fais pas attention à moi, je suis juste là pour t’aider.’ Le temps que je redevienne moi-même, continue d’être agressif. Ce n’est pas parce que je suis là que tu dois te reposer sur certaines possessions. Il l’a parfois fait ce soir, et je lui ai dit de ne pas s’occuper des gars qui sont de retour, continue de faire ton truc. La charge et les responsabilités qu’il a pris… Il a été fantastique. Il a été un leader sur et hors du parquet. »

Tyrese Maxey en est désormais à six matchs consécutifs avec au moins 30 points inscrits, pour des moyennes impressionnantes : 36,4 points à 53,8 % au tir, dont 40,4 % à 3-points, 7,6 passes décisives sur ses cinq derniers matchs. Cela n’a pas suffi à décrocher une sélection pour le All-Star Game. Mais il n’en faudra sans doute pas moins pour poursuivre le redressement des Sixers, qui comptent encore deux victoires de retard sur les Bulls, 10e et derniers qualifiés virtuels pour le play-in.