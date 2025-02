Les Warriors vont voyager avec l’esprit plus léger

« On s’est réveillé. On était endormi en première période. » Steve Kerr résume ainsi la partie de ses joueurs. Et, parvenir à surmonter une première période compliquée, ce n’est pas une habitude pour les Warriors cette saison. Un chiffre le montre de manière très claire : huit fois, avant cette rencontre face au Magic, ils avaient conclu la première mi-temps avec moins de 45 points et, à chaque fois, ils ont perdu la partie…

Le coach de Golden State a donc sans doute eu des sueurs froides en voyant le premier quart-temps de ses troupes, qui furent très maladroites, tout en étant habitué puisque les Warriors souffrent pour commencer les rencontres. « Certaines de nos possessions n’avaient aucun sens », lance-t-il en parlant de cette première période manquée.

Les Californiens ont donc inscrit 43 points en 24 minutes, avant d’en coller 39 dans les 12 minutes du troisième quart-temps ! Une sacrée réaction. « Les gars ont réussi à se reconcentrer à la pause, en marquant les six premiers points de la seconde mi-temps », poursuit Steve Kerr. « Quentin Post a été fantastique pendant les premières minutes de ce troisième quart-temps. Il a donné le ton. »

« C’est bien de quitter la ville sur une victoire, d’être au-dessus des 50% de victoires »

Le technicien le souligne ensuite, s’en réjouit même, le Magic a certes « réussi à revenir dans le dernier quart-temps mais on a été capable de tenir » pour finalement s’imposer.

Cette victoire vient mettre un terme à une période de six matches de suite à Golden State. Stephen Curry et ses coéquipiers ont remporté quatre rencontres, dont une de prestige face au Thunder. Terminer avec un bilan de 4-2, c’est évidemment mieux que 3-3, surtout quand on décolle pour sept matches de suite à l’extérieur.

« C’est bien de quitter la ville sur une victoire, d’être au-dessus des 50% de victoires », insiste Steve Kerr face au bilan de 25 succès pour 24 revers de son équipe, actuellement onzième de la conférence Ouest. « On a fait deux solides semaines. Donc tout va bien. Maintenant, on doit traduire cela à l’extérieur. »