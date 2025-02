Un trade pour De’Aaron Fox… et un nouveau coloris pour la Curry Fox 1 !

L’avenir va se dessiner aux Spurs pour De’Aaron Fox, dont le départ de Sacramento a été acté en ce début de semaine. L’histoire semblait écrite pour le meneur All-Star, qui a eu la chance de bénéficier des conseils de Tony Parker en tant que mentor dans ses jeunes années, et alors que sa femme est originaire de San Antonio !

L’histoire retiendra aussi qu’en marge de l’officialisation de ce trade, Curry Brand a sorti un deuxième coloris de sa chaussure signature, la Curry Fox 1. Pour cette nouvelle version, De’Aaron Fox a mis en avant l’aspect famille, baptisant ce coloris « Reign Rose » pour fêter les deux ans de son fils, Reign.

La tige apparaît en rose avec des touches de beige à sa base mais aussi sur la languette où apparaît le logo du joueur et également sur le strap présent sur les lacets, afin de former une rose. Sur ce même strap, on retrouve l’embout illustrant une queue de renard, qui ressort ici en argent. L’ensemble repose sur une semelle extérieure blanche.

La Under Armour Curry 1 Fox « Reign Rose » est disponible sur Basket4Ballers au prix de 130 euros.