Les Warriors rêvent-ils de Kevin Durant et LeBron James ?

Le transfert de Luka Doncic a prouvé une chose : rien n’est impossible en NBA ! Alors, on n’est pas étonné lorsque Jake Fischer assure que les Warriors aimeraient bien que Kevin Durant revienne dans la Baie, avec comme objectif fou que LeBron James l’accompagne pour former un « Big Three » de légende avec Stephen Curry…

Bien sûr, même si rien n’est impossible, la constitution de ce trio ressemble quand même à un doux rêve.

Le scénario d’un retour de Kevin Durant est par contre réalisable, et les Warriors se seraient donc renseignés auprès des Suns, même si ces derniers ont assuré qu’ils n’étaient pas vendeurs.

Néanmoins, ils vont écouter les offres et peut-être encore davantage si on leur offre un jeune joueur prometteur (Jonathan Kuminga ?) et de multiples très bons choix de Draft. En tout cas, et même si un retour de Kevin Durant à Golden State aux côtés de Draymond Green ne manquerait pas de piquant, les rumeurs se multiplient autour des Warriors, la piste menant à Jimmy Butler s’étant considérablement refroidie, alors que Shams Charania indique qu’ils se sont aussi renseignés au sujet de Paul George. Un joueur qu’ils visaient déjà l’été dernier.