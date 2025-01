Triple championne WNBA, Natasha Howard rejoint Caitlin Clark à Indiana

La « free agency » se poursuit en WNBA et l’Indiana Fever s’apprête à signer une jolie prise avec l’arrivée de Natasha Howard, triple championne WNBA (2017, 2018 et 2020) et « Défenseure de l’année » en 2019.

C’est un retour aux sources pour l’ailière de 33 ans, qui avait en effet débuté sa carrière à Indianapolis, avant de rejoindre le Minnesota Lynx, où elle remportera son premier titre dans un rôle précieux en sortie de banc. Elle explosera dans la foulée au Seattle Storm, remportant deux nouveaux titres avec Sue Bird et Breanna Stewart.

La saison dernière, elle tournait à 17.6 points (46% de réussite), 6.7 rebonds, 2.9 passes décisives, 1.3 interception et 0.8 contre de moyenne avec les Dallas Wings.

Ses qualités défensives et son impact physique devraient aider Aliyah Boston sous le cercle, tout en soulageant Kelsey Mitchell et Caitlin Clark, qu’elle aura aussi peut-être pour mission de « protéger ».

Au Fever, elle retrouvera d’ailleurs Stephanie White, qui était assistante de Lin Dunn lors de sa première saison en WNBA, puis « head coach » lors de sa deuxième, conclue par une défaite en Finals.