Larry Nance, juge d’un superbe concours de dunks à la mi-temps de Cavs – Hawks

À l’occasion de la visite de son fils avec les Hawks, Larry Nance était juge d’un concours de dunks un peu spécial à la mi-temps de la rencontre entre Cleveland et Atlanta, à la Rocket Mortgage FieldHouse.

Avec un autre ancien All-Star local, Campy Russell, et les deux mascottes du club, Moondog et Sir CC, le vainqueur du premier concours de dunks de l’histoire de la NBA a ainsi dû départager Vadim « Miller Dunks » Poddubchenko et Jonathan « Airtime » Edwards, deux professionnels du dunk.

Et les deux hommes ont assuré le spectacle, le dernier dunk étant particulièrement impressionnant…

Quel conseil Larry Nance avait-il pour les deux hommes, et donc pour les prochains participants du Slam Dunk Contest, à savoir Mac McClung, Stephon Castle, Matas Buzelis et Andre Jackson Jr. ?

« Pour moi, le mieux, c’est de réussir son dunk du premier coup, au lieu de s’y reprendre à trois ou quatre fois, parce que l’enthousiasme a alors disparu. Réussir du premier coup et mettre beaucoup de mouvement en l’air. »

Vadim « Miller Dunks » Poddubchenko et Jonathan « Airtime » Edwards l’ont clairement écouté la nuit dernière !