Quand les fondateurs de la NBA hésitaient entre des matchs de 40, 48 ou 60 minutes

Si c’est le 3 août 1949 qu’on célèbre l’acte de naissance officiel de la NBA, la ligue est en fait la fusion de la National Basketball League (NBL) créée en 1937, et de la Basketball Association of America (BAA), créée de son côté en 1946. Et si les meilleurs joueurs évoluaient dans la première, c’est la seconde qui a fixé le cadre.

« Principalement lancée par des propriétaires d’équipes de hockey sur glace qui voulaient remplir leurs salles les soirs sans match, la ligue avait des joueurs moins talentueux que la NBL mais l’avantage de jouer dans des grosses villes comme New York, Philadelphie et Boston » décrivait ainsi le New York Times. Et son premier patron, Maurice Podoloff, était d’ailleurs le président de « l’American Hockey League ».

Assurer au moins 90 minutes dans la salle pour les spectateurs

C’est ainsi à l’hôtel Commodore (devenu le Hyatt Grand Central) puis à l’hôtel Roosevelt, à New York, en juin puis octobre 1946, que Walter Brown (Boston), Al Sutphin (Cleveland), Arthur Morse (Chicago), Richard Miller (Detroit), Ned Irish (New York), Peter Tyrell (Philadelphie), John McGreevey (Pittsburgh), Emory Jones (St. Louis), Harry Bolton et Ben Neuman (Toronto) et Michael Uline (Washington) ont posé les fondations de la NBA actuelle.

Les procès-verbaux des différentes réunions reflètent ainsi les débats entre ces promoteurs de hockey sur glace qui se lancent dans l’aventure du basket, et qui cherchent comment créer un spectacle qui remplira leurs salles.

Le prix d’entrée pour créer une franchise est fixé à 1 000 dollars. Avec l’inflation, cela fait un peu plus de 16 000 dollars à l’heure actuelle. Le salaire moyen des joueurs est fixé à 75 dollars par match de saison régulière (1 206 dollars actuels) avec 4 dollars (64 dollars actuels) pour pouvoir manger en déplacement.

Quant à la durée des matchs, c’est le deuxième point de la deuxième réunion, les fondateurs de la BAA établissant que les matchs se joueraient en quatre quart-temps de 12 minutes.

Pourquoi ? Dans ses 13 règles originelles, James Naismith avait pourtant expliqué qu’un match se déroulait en deux mi-temps de 15 minutes, avec une pause de cinq minutes entre elles. Mais pour Walter Brown et les autres fondateurs, c’est beaucoup trop court. Il faut un format qui assure au moins 90 minutes de spectacle, alors que les quatre quart-temps permettent aux spectateurs d’en avoir pour leur argent, tout en laissant les basketteurs reprendre leur souffle. Sans oublier que la mi-temps permet à tout le monde d’aller faire un petit tour à la buvette…

Plusieurs votes, tous remportés par le format de 48 minutes

Mais dans les procès-verbaux de cette BAA naissante, on voit bien que la durée des matchs reste débattue. Dès décembre 1946, il est question d’une « longue discussion » pour savoir si les quart-temps ne devraient pas durer 15 minutes. La proposition est finalement rejetée, en échange de la promesse d’organiser des « doubles affiches ».

En mai 1947, les propriétaires débattent cette fois sur le fait de réduire la durée des matchs à 40 minutes, et ainsi de réduire la taille des effectifs de 12 à 9 joueurs.

En juin 1947, les neuf propriétaires votent pour savoir si les matchs doivent durer 40 ou 48 minutes. Le format des 48 minutes l’emporte par sept voix contre deux. Un an plus tard, alors que plusieurs franchises disparaissent et que d’autres arrivent de NBL (avant la fusion l’année d’après), un nouveau vote est organisé. Encore une fois, le format des 48 minutes s’impose, cette fois par dix voix contre deux. Ce sont les Minneapolis Lakers et les Rochester Royals, tout juste arrivés de la ligue concurrente, qui préféraient les matchs de 40 minutes.

Par la suite, le format des quatre quart-temps de 12 minutes sera progressivement gravé dans le marbre, en étant très rarement discuté. Notamment parce qu’il permettait justement à la NBA de se démarquer de la NCAA ou du basket FIBA, avec des matchs plus longs (et des records plus hauts…) et de consolider sa spécificité.

Jusqu’à aujourd’hui ?