Il y a 75 ans, la fusion de deux ligues donnait naissance… à la NBA

Au commencement, elles étaient deux. La naissance de la NBA, le 3 août 1949, il y a 75 ans tout pile donc, est le fruit d’une fusion entre deux ligues déjà existantes à l’époque : la National Basketball League (NBL) créée en 1937, et la Basketball Association of America (BAA) en 1946. Deux ligues rivales, cela va de soi.

« Une conférence, le 1er juillet (1949) à Chicago, entre les deux ligues rivales avait échoué à pacifier le basket professionnel avec le refus d’une fusion », rapporte United Press à l’époque, en évoquant une « guerre » entre les deux entités, longue de trois ans.

Comment en est-on arrivé là ? Retour un peu plus d’une décennie plus tôt. Quand la « Midwest Basketball Conference », qu’on peut considérer comme la « grand-mère » de la NBA, voit le jour en 1935. À ses débuts, cette ligue regroupe un peu moins d’une dizaine d’équipes, principalement des équipes d’entreprise.

En 1937, elle change de nom dans l’optique d’attirer une plus large audience, et devient la « National Basketball League ». Cette dernière s’implante dans des « petites » villes industrielles des Etats de la région des Grands Lacs (Michigan, Illinois, Indiana, Ohio…). Après une dizaine d’années d’existence, et une fois la Seconde Guerre mondiale terminée, la NBL voit émerger sa toute première vedette, un certain George Mikan.

Quand les patrons de hockey s’en mêlent…

Au même moment, en 1946, une moins bonne nouvelle s’annonce : la naissance d’une ligue concurrente, la « Basketball Association of America ». Elle a « principalement été lancée par des propriétaires d’équipes de hockey qui voulaient remplir leurs salles les soirs sans match », décrit le New York Times. « La ligue avait des joueurs moins talentueux que la NBL mais l’avantage de jouer dans des grosses villes comme New York, Philadelphie et Boston. » Son premier patron, Maurice Podoloff, est d’ailleurs le président de « l’American Hockey League ».

Le tournant survient en 1948 quand les Minneapolis Lakers, et leur vedette George Mikan, migrent de la NBL vers la BAA. Avec ainsi la possibilité de se produire sur des scènes plus grandes, là où la NBL ne pouvait attirer qu’environ 2 000 personnes tout au plus. La BAA, dont les premières saisons de compétition ont été incorporées à l’historique NBA (contrairement à la NBL), se retrouve en position de force pour absorber, ou du moins fusionner avec la NBL.

« Une fusion – même compliquée avec 19 équipes, le nombre total avec les deux ligues – ferait du basket professionnel un meilleur investissement », juge l’Indianapolis News, fin juillet 1949. « Les deux ligues ont admis avoir perdu des revenus. » Un accord doit être trouvé, sans quoi « les deux ligues seront ruinées », prévient même Ike Duffey, le président de la NBL.

Le 1er août 1949, Sheboygan Press publie les 14 points constitutifs de la fusion. Le premier d’entre eux concerne le nom de la ligue : ce sera la « National Basketball Association ». Cette charte prévoit également la création de quatre divisions : deux divisions de cinq équipes pour les clubs de la future ex-BAA, deux autres de quatre équipes pour ceux de la NBL. Le 3 août, les deux parties se retrouvent dans les bureaux de la BAA, à l’Empire State Building.

La fusion est actée, la NBA est née.

Article initialement publié en 2019