Chris Finch et sa session vidéo très musclée avec les Wolves

« Vous auriez dû le voir ce matin… » À écouter Julius Randle, la colère de son coach Chris Finch affichée en cours de partie face aux Suns, qui s’est traduite par une première expulsion en carrière, n’était pas grand-chose par rapport à ce qui a précédé la rencontre. Notamment lors d’une session vidéo qui a eu lieu hier, mercredi.

« Il s’est réveillé en choisissant la violence », lâche carrément Nickeil Alexander-Walker, facteur X de ce succès à Phoenix avec ses 23 points. « Je pense qu’il s’est endormi la nuit dernière en pensant à la violence et vous savez, comment on s’endort en pensant à quelque chose et on espère se réveiller… Je ne pense pas que son sommeil ait été assez bon », complète Anthony Edwards.

« La façon dont il nous a traités aujourd’hui, moi en particulier… Ça a été une journée difficile pour nous », rajoute l’arrière des Wolves, auteur de 33 points dans la victoire. Leur coach était déjà en colère après la piètre performance des Wolves lors de la victoire de lundi contre une équipe des Hawks réduite. Et 36 heures plus tard, cette colère s’est répercutée sur la séance vidéo de l’équipe, mercredi.

« Il nous a dit en substance : ‘À quel point le jeu vous intéresse-t-il ?’ On ne peut pas dire qu’on s’intéresse au jeu avec ce qu’on a vu », poursuit l’arrière dont l’équipe vient malgré tout d’enchaîner une quatrième victoire de suite. Son coach est réputé être direct lors de ces séances et il n’hésite pas à s’en prendre aux joueurs, quel que soit leur statut dans l’équipe. Mais visiblement, la session d’hier s’est déroulée à un autre niveau.

Edwards s’est retenu de lui répondre

« Quand il s’en prenait à nous, surtout à moi, quand on devient un jeune adulte, on a toujours envie de se dire : ‘Ah, il me cherche, il vise mon côté viril. Je veux lui répondre.’ Mais quand on y pense… j’aurais été idiot de répondre », concède encore Anthony Edwards.

C’est dans ce contexte que l’expulsion du coach est survenue, après qu’il aurait traité les officiels de « clowns ». Son renvoi au vestiaire dans le 3e quart-temps, avant celui de Jaden McDaniels dans les derniers instants du match, a plutôt un impact positif pour les Wolves. Car ces derniers allaient faire la différence à l’entame du 4e quart-temps.

« Finchy a senti qu’on avait besoin d’un petit coup de pouce, et il s’est battu pour nos gars », note son assistant Micah Nori qui a pris le relais. « Ça nous a donné beaucoup d’énergie. Ils l’ont mis dehors et on était derrière lui. J’ai vraiment assuré ses arrières », s’autocongratule Anthony Edwards pour finir.