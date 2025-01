Le jeu des chaises musicales peut commencer du côté des diffuseurs de la NBA, puisqu’il y aura pas mal de changement dans les mois à venir. Et on a ainsi la confirmation par Front Office Sports que Reggie Miller va bel et bien changer de camp en 2025/26, passant de TNT à NBC.

La légende des Pacers commentera donc certaines des plus belles affiches aux côtés de Noah Eagle et Mike Tirico, alternant avec Jamal Crawford, après avoir travaillé pour TNT depuis 2005 en compagnie de Kevin Harlan (qui partira lui chez Amazon).

Pour rappel, outre NBC, qui n’avait plus fait office de diffuseur de la Grande Ligue depuis… 2002, la NBA sera aussi retransmise lors des onze prochaines années sur ESPN et Amazon (où l’on pourra retrouver Dirk Nowitzki et Blake Griffin). Ceci, dans le cadre d’un contrat qui pèse pas moins de… 77 milliards de dollars.

Reggie Miller Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 1987-88 IND 82 22 48.8 35.5 80.1 1.2 1.2 2.3 1.6 1.9 0.7 1.2 0.2 10.0 1988-89 IND 74 34 47.9 40.2 84.4 1.0 3.0 4.0 3.1 2.3 1.3 1.9 0.4 16.0 1989-90 IND 82 39 51.4 41.4 86.8 1.2 2.4 3.6 3.8 2.1 1.3 2.7 0.2 24.6 1990-91 IND 82 36 51.2 34.8 91.8 1.0 2.4 3.4 4.0 2.0 1.3 2.0 0.2 22.6 1991-92 IND 82 38 50.1 37.8 85.8 1.0 2.9 3.9 3.8 2.6 1.3 1.9 0.3 20.7 1992-93 IND 82 36 47.9 39.9 88.0 0.8 2.3 3.2 3.2 2.2 1.5 1.8 0.3 21.2 1993-94 IND 79 33 50.3 42.1 90.8 0.4 2.3 2.7 3.1 2.4 1.5 2.2 0.3 19.9 1994-95 IND 81 33 46.2 41.5 89.7 0.4 2.2 2.6 3.0 1.9 1.2 1.9 0.2 19.6 1995-96 IND 76 35 47.3 41.0 86.3 0.5 2.3 2.8 3.3 2.3 1.0 2.5 0.2 21.1 1996-97 IND 81 37 44.4 42.7 88.0 0.7 2.9 3.5 3.4 2.1 0.9 2.1 0.3 21.6 1997-98 IND 81 35 47.7 42.9 86.8 0.6 2.3 2.9 2.1 1.8 1.0 1.6 0.1 19.5 1998-99 IND 50 36 43.8 38.5 91.5 0.5 2.2 2.7 2.2 2.0 0.7 1.5 0.2 18.4 1999-00 IND 81 37 44.8 40.8 91.9 0.6 2.3 3.0 2.3 1.6 1.1 1.6 0.3 18.2 2000-01 IND 81 39 44.0 36.6 92.8 0.5 3.1 3.5 3.2 2.0 1.0 1.6 0.2 18.9 2001-02 IND 79 37 45.3 40.6 91.1 0.3 2.5 2.8 3.2 1.8 1.1 1.5 0.1 16.5 2002-03 IND 70 30 44.1 35.5 90.0 0.3 2.2 2.5 2.4 1.3 0.9 0.9 0.1 12.6 2003-04 IND 80 28 43.8 40.1 88.5 0.2 2.1 2.4 3.1 1.2 0.8 0.9 0.1 10.0 2004-05 IND 66 32 43.7 32.2 93.3 0.3 2.1 2.4 2.2 1.7 0.8 1.2 0.1 14.8 Total 1389 34 47.1 39.5 88.8 0.6 2.4 3.0 3.0 2.0 1.1 1.7 0.2 18.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.