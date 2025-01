Amazon Prime Video : Dirk Nowitzki et Blake Griffin en attendant Dwyane Wade ?

Avant de se lancer dans le grand bain, en devenant l’un des diffuseurs majeurs de la NBA en 2025/26, Amazon Prime Video prépare son équipe de journalistes et de consultants qui se partagera le temps d’antenne. La plateforme part de zéro et se devait donc d’attirer des têtes d’affiche pour accompagner cette grande nouveauté.

Ian Eagle en commentateur et Taylor Rooks en journaliste-animatrice ont déjà été recrutés. Il restait à trouver des consultants de choix, et deux d’entre eux auraient déjà donné leur accord. Il s’agit de Blake Griffin et Dirk Nowitzki. Le nom du premier avait déjà été évoqué il y a deux mois, l’ancien Clipper étant plutôt à l’aise micro en main et surtout réputé pour être également drôle, au point de s’être essayé dans le stand-up.

Champion NBA en 2011 et légende vivante des Mavs, où il a joué toute sa carrière en NBA, Le deuxième tranchera pas sa sagesse, son aura et également sa touche européenne dans une NBA qui s’internationalise de plus en plus.

D’autres commentateurs et « analystes » sont attendus pour étoffer cette équipe. Il se murmure notamment que Dwyane Wade serait également sur les tablettes d’Amazon Prime Video et que les deux parties discuteraient sur les contours du rôle que « D-Wade » pourrait occuper, au bord du terrain ou davantage en studio. Avec déjà une belle expérience dans le costume de consultant, Richard Jefferson intéresserait également la firme de Jeff Bezos.

Pour rappel, à partir de 2025, le service de streaming diffusera en France 86 matchs de saison régulière, l’Emirates NBA Cup, l’intégralité du « play-in », un tiers des séries du premier et des demi-finales de conférence des playoffs ainsi qu’une finale de conférence chaque année et les Finals NBA sur 6 des 11 années du contrat.