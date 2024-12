Maintenant que l’accord TV est totalement validé, et que ce sont donc ESPN/ABC, NBC et Amazon qui vont diffuser la Grande Ligue à partir de la saison 2025/26, les manœuvres peuvent débuter.

Car si TNT a réussi à sauver son émission « Inside The NBA » avec Kenny Smith, Charles Barkley et Shaquille O’Neal, en continuant de la produire pour une diffusion sur ESPN, ses commentateurs n’auront plus de matchs à se mettre sous la dent. Et ils vont donc se retrouver sur le marché des « free agents » à la fin de la saison…

Selon The Athletic, Jamal Crawford a lui déjà validé sa transition. Intervenant sur TNT et NBA TV, ainsi que sur MSG Network, la chaîne des Knicks, pour certaines matchs, l’ancien triple meilleure sixième homme de l’année va ainsi rejoindre NBC pour commenter des rencontres, même si rien n’est encore officiellement acté avec la chaîne.

Contrairement à pas mal d’anciens joueurs, adeptes du « C’était mieux avant », Jamal Crawford est en tout cas de son côté un analyste positif, qui met en valeur les joueurs en activité.

Mais NBC va devoir recruter d’autres journalistes et analystes, car la chaîne a besoin de quatre équipes de commentateurs. Elle viserait ainsi Reggie Miller, qui commente sur TNT depuis de nombreuses années.

Du côté de Amazon, on viserait Blake Griffin, Dirk Nowitzki, Richard Jefferson ou Stan Van Gundy.