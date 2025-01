Brandin Podziemski était fait pour s’entendre avec Dennis Schröder

D’un côté, un joueur qui sort tout juste de l’infirmerie. De l’autre, une recrue qui cherche à s’intégrer. Difficile de tisser des liens humains et techniques dans ces conditions, et pourtant Brandin Podziemski et Dennis Schröder ont trouvé une solution pour se découvrir : faire la route ensemble lors d’un déplacement. Exactement comme Stephen Curry et Quinten Post quelques jours plus tôt.

C’est ce qu’a raconté le « sophomore » après que le duo a brillé face au Jazz pour compenser l’absence de Stephen Curry. Titulaire, Dennis Schröder signe sa meilleure sortie sous les nouvelles couleurs avec 23 points, tandis que Brandin Podziemski compile 20 points, 7 rebonds et 6 passes.

« Si vous voulez que je sois vraiment franc avec vous, je pense que c’est lors du trajet en voiture qui nous a ramenés de Sacramento. C’est le match qui précédait mon retour », a expliqué Brandin Podziemski, à propos de cette complicité naissante. « Il avait besoin d’être raccompagné et je l’ai ramené chez lui. Nous avons parlé pendant une heure et demie, deux heures, et nous nous sommes transmis des connaissances. Il m’a donné beaucoup de conseils parce qu’il a vécu beaucoup de choses. »

Deux provocateurs

Pourtant, ce soir-là, l’ambiance devait être morose puisque les Warriors avaient perdu sur le fil face à leurs voisins, mais Brandin Podziemski assure que ce retour en voiture a été important pour eux.

« Je pense que cela nous a rapprochés, et je pense que c’est en grande partie grâce à cela. Évidemment, tout le monde voit son jeu, mais le fait de pouvoir passer une heure et demie en voiture avec Dennis et d’échanger des informations, d’apprendre à se connaître, je pense que cela nous a aidés ».

La personnalité de Brandin Podziemski a conquis ses coéquipiers depuis deux ans, et son entente avec Dennis Schröder peut devenir un point fort sur le plan sportif, mais aussi humain.

« C’est juste sa personnalité… C’est quelqu’un de bavard. Je cherche le terme exact… mais parfois il peut être chiant » résume Kevon Looney. « Mais c’est un meneur de jeu, et c’est qu’on attend à ce poste. Dennis est aussi comme ça. Il provoque et vont pousser les adversaires à bout. Mais on a besoin de cette dureté. »