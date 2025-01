Sans Stephen Curry, les Warriors assurent l’essentiel face au Jazz

Dans le sillage de Collin Sexton (30 points, 12/19 aux tirs), c’est le Jazz qui prend le meilleur départ (17-7). Les Warriors haussent alors le ton en défense et reviennent dans la partie en profitant de six pertes de balles d’Utah. 11 points pour le duo Andrew Wiggins (19 points) – Moses Moody (15 points) les ramènent à la hauteur de leur adversaire en fin de premier quart temps (27-27).

Trois tirs primés de Brandin Podziemski (20 points, 7 rebonds, 6 passes), Moses Moody et Quinten Post (10 points) lancent un 12-2 qui met Golden State sur orbite (42-32) ! Collin Sexton stoppe l’hémorragie, mais les Warriors surenchérissent. Dennis Schroder et Brandin Podziemski font passer l’écart à +15, mais Keyonte George (12 points, 6 rebonds, 6 passes) réduit l’écart à onze unités dans les 50 dernières secondes de la mi-temps (62-51).

Le Chase Center tremble

Deux tirs primés d’Andrew Wiggins redonnent de l’air aux Warriors mais le Jazz s’accroche. Après Sexton et George, c’est au tour d’Isaiah Collier (12 points, 8 passes, 6 rebonds) et Micah Potter de régler la mire pour ramener leur équipe à -6 (87-81) !

Maladroits dans la raquette, les hommes de Steve Kerr déjouent et Utah continue de grappiller son retard. Kyle Filipowski et Brice Sensabaugh font mouche de loin et le Jazz revient à -1 avec cinq minutes à jouer (100-99) !

Alors que la tension s’empare du Chase Center, Moses Moody et Andrew Wiggins prennent les choses en mains des deux côtés du terrain. Ils lancent un 11-2 en trois minutes pour valider une victoire qui fait du bien avant de recevoir Oklahoma City et Phoenix.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Collin Sexton continue sur sa lancée. Sur le parquet du Chase Center, le meneur du Jazz a été le meilleur joueur sur le terrain, terminant avec 30 points, dont 20 à 9/12 aux tirs en première mi-temps. C’est la 17e fois de suite qu’il marque au moins 17 points. Cela dit, c’est la septième défaite de son équipe, bien décidée à se positionner pour la draft de Juin.

– Retour convaincant pour Brandin Podziemski. Après avoir raté 12 matchs à cause d’une blessure aux abdominaux, Brandin Podziemski, en difficulté depuis le début de la saison, a retrouvé son niveau de la saison dernière. Il a marqué 10, 17, et 20 points lors de ces trois premiers matchs, à 9/21 à trois points. Cette nuit, il a également noirci la feuille de statistique avec 7 rebonds et 6 passes, avec l’activité et le sens du jeu qui lui avaient permis de finir dans la First Team All-Rookie la saison dernière.

– Stephen Curry au repos, frayeur pour Dennis Schroder. Pour ce premier match d’un back-to-back, le staff des Warriors a décidé de laisser Stephen Curry, toujours gêné par une tendinite au genou, au repos. La star de Golden State devrait être de retour contre Oklahoma City mais en son absence, c’est Dennis Schroder qui s’est vu confier les clés du camion. L’Allemand a fait le boulot avec 23 points et 5/9 à 3-points mais a failli rester à l’infirmerie après une vilaine chute en troisième quart temps. Le meneur a quitté ses partenaires en milieu de troisième quart temps, avant de revenir en jeu quelques minutes plus tard. Plus de peur que de mal.