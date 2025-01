Josh Okogie, une nouvelle voix pour les Hornets

Un transfert gagnant – gagnant ? Tandis que les Suns sont satisfaits de l’arrivée de Nick Richards, les Hornets aussi sont visiblement contents de la contrepartie obtenue dans cet échange, c’est-à-dire Josh Okogie. L’arrière a mis deux rencontres pour rentrer dans le bain, avant de tourner à 14 points, 5.3 rebonds et 3.3 interceptions de moyenne, en sortie de banc, sur les trois dernières parties.

« C’était un tourbillon mais les gars m’ont accepté, m’ont montré de l’amour donc c’était facile de m’acclimater », raconte-t-il, avant de revenir sur son style fait d’efforts défensifs. « C’est la quintessence de ce que je fais et de l’éthique des cols bleus. Je travaille dur, il n’y a pas d’excuses : il faut simplement que le travail soit fait. »

Ce qui intéresse le plus Charles Lee, ce ne sont pas seulement les statistiques de sa recrue, mais son discours, qui peut se cumuler avec le sien, voire le compléter.

« J’aime l’impact qu’il apporte à notre équipe. Il sait ce que la ligue réclame, il est compétitif. Il a déjà apporté un plus vocalement, ce qu’on peut clairement utiliser. Quand on a une jeune équipe, et vu que je parle beaucoup, les joueurs peuvent sans doute être fatigués de m’entendre. Donc c’est bien quand les coéquipiers peuvent prendre la parole et dire les choses », remarque le coach. « Il donne déjà son avis sur ce qu’il voit, et le fait sainement. Il provoque des conversations parmi les joueurs et on peut se mettre sur la même longueur d’ondes et apprendre de lui. J’adore ça. »

Les Hornets influencés par son expérience et son professionnalisme ?

Charles Lee insiste aussi sur « les routines quotidiennes et le professionnalisme » du joueur, qui pourraient être « contagieux pour la franchise ». « Il amène de l’énergie en défense et des rebonds offensifs, qui apportent de l’énergie dont on avait vraiment besoin », ajoute Josh Green. « C’est important d’avoir quelqu’un qui a évolué dans une bonne équipe comme Phoenix, qui peut utiliser sa voix. Tout le monde peut apprendre de lui. »

Justement, même si les Suns version 2024/25 ne sont pas très brillants, Josh Okogie quitte tout de même une équipe qui a disputé les playoffs en 2023 et 2024, pour une faible formation de la conférence Est qui n’a plus connu ce niveau depuis 2016 et n’a gagné que 12 matches cette saison. N’est-ce pas frustrant ?

« C’est fun. C’est un bon groupe, avec beaucoup d’énergie, qui joue librement et aime s’amuser. C’est rafraîchissant », livre l’ancien arrière de Minnesota. « J’étais à l’Ouest donc je ne faisais pas attention aux équipes de l’Est. Mais en venant ici, j’ai vu le potentiel du groupe, c’est une bonne équipe. Le bilan ne le montre pas évidemment, mais ça bosse et il y a du potentiel. Cette équipe n’a pas de limites. »

Josh Okogie Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 MIN 74 24 38.6 27.9 72.8 0.6 2.4 2.9 1.2 2.2 1.2 0.9 0.4 7.7 2019-20 MIN 62 25 42.7 26.6 79.6 1.4 2.9 4.3 1.6 2.2 1.1 1.4 0.4 8.6 2020-21 MIN 59 20 40.2 26.9 76.9 1.1 1.6 2.6 1.1 2.1 0.9 0.7 0.5 5.4 2021-22 MIN 49 11 40.4 29.8 68.6 0.6 0.8 1.4 0.5 1.1 0.5 0.5 0.2 2.7 2022-23 PHX 72 19 39.1 33.5 72.4 1.5 2.0 3.5 1.5 1.6 0.8 0.9 0.5 7.3 2023-24 PHX 60 16 41.7 30.9 74.5 1.2 1.3 2.6 1.1 1.1 0.8 0.6 0.4 4.6 2024-25 * All Teams 30 15 47.7 40.0 71.4 1.3 1.8 3.1 0.7 1.2 1.2 0.7 0.4 6.8 2024-25 * PHX 25 14 49.1 38.1 68.8 1.3 1.6 2.9 0.6 1.1 0.8 0.6 0.4 6.0 2024-25 * CHA 5 22 43.2 44.4 76.5 1.4 2.6 4.0 1.6 1.6 3.0 1.2 0.6 10.6 Total 406 19 40.8 30.1 74.6 1.1 1.9 3.0 1.2 1.7 0.9 0.8 0.4 6.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.