Des débuts réussis pour Nick Richards à Phoenix

Avec 20 points et 19 rebonds face aux Wizards, Nick Richards a réalisé un de ses meilleurs matches en carrière (nouveau record au rebond) mais aussi confirmé que les Suns ont bien fait de le faire venir dans l’Arizona pour se renforcer au poste de pivot puisque Jusuf Nurkic ne joue plus et ne parle même plus à son entraîneur.

« Le rebond, c’est une des choses sur laquelle Mike Budenholzer a insisté dès notre première réunion, que je fasse le plus possible dans ce domaine », confirme le pivot après la rencontre. « Il va réussir à le faire, il le fera très prochainement », annonce de son côté Devin Booker sur la barre des 20 rebonds.

Pour l’instant, la greffe a bien pris entre l’ancien de Charlotte et les Suns. En quatre matches (et trois victoires) sous ses nouvelles couleurs, il tourne à 13.3 points à 67% de réussite au shoot et 12.2 rebonds de moyenne. C’est mieux que ce qu’il produisait avec les Hornets.

Il a fait progresser les Suns sous le cercle

« Il a une personnalité qui fait qu’il veut être là pour ses coéquipiers. Il veut être là pour son équipe. Il essaie d’apprendre tout très vite. Sa générosité est bonne pour nous, ainsi que son envergure sous le cercle », commente Mike Budenholzer. « On doit continuer de l’encourager », explique Kevin Durant. « Il va apprendre sur le tas, car arriver dans une nouvelle équipe, ce n’est pas facile. Mais il comprend assez vite. »

Depuis qu’il est arrivé, Nick Richards a permis aux Suns de progresser au rebond, en défense, mais aussi en attaque, avec ses 3.5 rebonds offensifs qui offrent davantage de points au groupe sur des secondes chances.

« Tout le monde tente de me rendre la vie facile. Dès le début, le coach, les joueurs et le staff m’ont dit d’être moi-même. Faire ce qu’on sait faire de mieux et que ça allait le faire », conclut le joueur.

Nick Richards Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 CHA 18 4 44.4 0.0 63.6 0.2 0.4 0.6 0.1 0.4 0.0 0.2 0.0 0.8 2021-22 CHA 50 7 66.7 0.0 69.8 0.7 1.0 1.7 0.3 1.0 0.2 0.5 0.4 3.0 2022-23 CHA 65 19 62.9 100.0 74.9 2.3 4.1 6.4 0.6 2.4 0.2 0.9 1.1 8.2 2023-24 CHA 67 26 69.1 0.0 73.7 2.6 5.5 8.0 0.8 2.6 0.4 1.1 1.1 9.7 2024-25 * All Teams 24 21 58.5 0.0 69.4 2.5 5.4 7.8 1.2 2.4 0.3 1.6 1.2 9.2 2024-25 * CHA 21 21 56.1 0.0 67.8 2.4 5.1 7.5 1.3 2.3 0.3 1.6 1.2 8.9 2024-25 * PHX 4 27 67.9 0.0 83.3 3.5 8.8 12.2 0.8 3.2 0.2 1.8 0.8 13.2 Total 224 18 65.0 25.0 72.8 1.9 3.7 5.5 0.6 2.0 0.2 0.9 0.9 7.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.