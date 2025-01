Un Chris Finch chafouin malgré la victoire des Wolves

Pourtant privés de Trae Young, Dyson Daniels, Jalen Johnson et Larry Nance Jr, les Hawks ont bien failli créer la surprise cette nuit. Face à des Wolves en petite forme, les coéquipiers de Zaccharie Risacher (11 points, 7 rebonds, 3 passes, 2 interceptions) y ont cru jusqu’à la dernière minute pour finalement s’incliner, 100 à 92.

Après avoir planté un 3-points pour ramener les siens à -6 (98-92), De’Andre Hunter a même eu l’occasion de raccourcir un peu plus l’écart à 43 secondes de la fin en ratant un dunk qui aurait pu tout changer.

Une deuxième mi-temps « inacceptable »

Sans gloire, Minnesota s’en est donc sorti avec la victoire. Mais les chiffres ont reflété une suffisance qui n’a pas du tout plu à Chris Finch, notamment au retour des vestiaires, avec notamment 9 ballons perdus dans le seul troisième quart-temps (16 au total).

« On a pratiqué un basket totalement inacceptable en deuxième mi-temps. Si on veut essayer d’être une vraie équipe et d’aller là où on veut, ce n’est pas suffisant », a lâché l’entraîneur des Wolves.

Mike Conley et Anthony Edwards ont été en difficulté au tir (1/9 et 6/20), et l’équipe dans son ensemble n’a pas dépassé les 40% d’adresse. Anthony Edwards a presque tout raté dans le « money-time », laissant filer deux lancer au passage, tout comme Rudy Gobert en toute fin de match. Des petites choses qui ont failli coûter très cher.

« Je le comprends », a reconnu le pivot français, qui a fait le job pour sa part (18 points à 7/9 au tir, 10 rebonds, 2 contres). « À ce moment de la saison, on devrait avoir appris la leçon. On sait à quel point on peut être forts, mais il s’agit de nous, de notre approche. C’est une question de constance et de ne pas se reposer sur nos lauriers ».

Le message est passé

Comme l’a souligné Anthony Edwards, jouer une équipe amoindrie de la sorte, sans son « franchise player », peut parfois s’avérer plus compliqué que prévu, et ça a été le cas cette nuit. Pour autant, au regard des ambitions de Minnesota, personne ne peut se contenter du contenu affiché.

« C’est clair qu’on n’était pas tout à fait dans le coup », a confirmé Mike Conley. « Le coach nous l’a fait savoir pendant et après le match. On a compris et on en a parlé. On doit être meilleurs si on veut se considérer comme une équipe qui n’est pas médiocre, et nous rapprocher de là où veut aller ».

Nul doute que le prochain rendez-vous des Wolves aura de quoi motiver les joueurs cette fois puisque c’est un match « compte double » qui se présente à Phoenix, les Suns pouvant leur ravir la 7e place en cas de victoire.