Pour devenir une superstar, Darius Garland s’inspire de Stephen Curry

Même s’il a été All-Star en 2021/22, Darius Garland réalise actuellement la meilleure saison de sa carrière. Il marque autant (21.7 points de moyenne) que lors de cette saison étoilée, mais avec plus d’adresse (il n’a jamais été aussi adroit) et moins de ballons perdus. Après six ans en NBA, le meneur de jeu de Cleveland, qui vient d’avoir 25 ans seulement, est-il enfin arrivé à maturité ?

C’est la thèse de Kenny Atkinson, qui prend pour exemple la carrière de Stephen Curry, freinée par les blessures à la cheville lors de ses premières saisons, avant d’exploser à partir de 2012/13. Une analogie qui plaît au joueur des Cavaliers.

« C’est un des meilleurs joueurs de l’histoire du basket, surtout à ce poste qui est le mien, celui d’un meneur de petite taille », dit-il au Cleveland Plain Dealer. « C’est très cool d’avoir cette comparaison venant du coach. Je regarde tellement d’images de Curry, pour essayer de prendre des éléments de son jeu et les mettre dans le mien. »

Des progrès en défense

Darius Garland a lui aussi souvent été gêné par des pépins physiques ou musculaires, qui iront jusqu’à une lacération à l’œil ou une mâchoire cassée. Il fut aussi critiqué pour sa défense, comme le meneur de jeu des Warriors avant lui.

« Pour être une star, une superstar, il faut jouer des deux côtés du terrain », estime Kenny Atkinson, ancien assistant de Steve Kerr à Golden State. « Et c’est la progression physique qu’on a observée chez Stephen Curry. On voit des photos de lui quand il était jeune et je sais que quand j’étais avec lui, en 2022, on ne pouvait pas le cibler. Il pouvait s’occuper de Jayson Tatum ou Jaylen Brown. Il était capable de tenir. Darius sera aussi comme ça. Il le fait en ce moment, en étant devenu plus puissant physiquement. »

Ses coéquipiers mais aussi ses adversaires l’ont remarqué. « Il a l’air plus fort physiquement », constatait Rick Carlise plus tôt en janvier. « Il veut défendre sur la star adverse, veut l’éteindre. Sa mentalité est totalement différente », insiste Isaac Okoro. « Il a abordé la saison en étant affamé, avec l’esprit de revanche, pour montrer aux sceptiques qu’ils avaient tort », ajoute Tristan Thompson.

Que ce soit physiquement ou techniquement, la filiation avec Stephen Curry est donc logique. Darius Garland va-t-il, avec sa petite taille (1m85) et comme son aîné avant lui, devenir une superstar dans une ligue dominée par des athlètes incroyables comme Anthony Edwards ou Ja Morant, ou aux énormes dimensions physiques, à l’instar de Giannis Antetokounmpo et Victor Wembanyama ?

« Avec la réussite de notre équipe et l’augmentation de nos matches à la télévision, plus ses performances, je trouve que c’est une bonne comparaison pour lui d’essayer de prendre le flambeau de Stephen Curry », conclut Tristan Thompson.

Darius Garland Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 CLE 59 31 40.1 35.5 87.5 0.5 1.4 1.9 3.9 1.6 0.7 2.6 0.1 12.3 2020-21 CLE 54 33 45.1 39.5 84.8 0.4 2.0 2.4 6.1 2.0 1.2 3.0 0.1 17.4 2021-22 CLE 68 36 46.2 38.3 89.2 0.6 2.7 3.3 8.6 1.7 1.3 3.6 0.1 21.7 2022-23 CLE 69 36 46.2 41.0 86.3 0.4 2.3 2.7 7.8 2.1 1.2 2.9 0.1 21.6 2023-24 CLE 57 33 44.6 37.1 83.4 0.5 2.1 2.7 6.5 1.7 1.3 3.1 0.1 18.0 2024-25 CLE 44 30 50.1 43.1 88.1 0.6 1.9 2.5 6.8 2.0 1.1 2.4 0.2 21.7 Total 351 33 45.5 39.1 86.6 0.5 2.1 2.6 6.7 1.8 1.2 3.0 0.1 18.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.