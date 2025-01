Il n’y a pas qu’un soir de Draft NBA ou de « trade deadline » qu’on assiste à un énorme transfert. La preuve en WNBA avec cet échange qui implique le Storm de Seattle, les Aces de Las Vegas et les Sparks de Los Angeles. Au coeur de cet échange, le transfert de Jewell Loyd aux Aces, tandis que Kelsey Plum rejoint les Sparks. C’est la première fois, dans l’histoire, que deux anciennes numéros 1 de la Draft sont incluses dans un échange, et il faut rappeler qu’elles ont gagné l’or olympique ensemble à Paris.

Pour sa part, le Storm récupère le 2e choix de la Draft 2025 et l’ailière Li Yueru (Sparkes), ainsi que le premier tour de Draft des Aces en 2026. Côté Sparks, on reçoit le 9e choix de la Draft 2025 et un second tour de Draft en 2026. Enfin, les Aces obtiennent le 13e choix de la Draft, qui appartenait aux Sparks.

Des Sparks très ambitieuses

Championne olympique, et double championne WNBA, Plum avait décidé d’être free agent, mais sa franchise avait décidé de la bloquer en utilisant leur « core designation ». Ce qui signifiait que son seul moyen de quitter Las Vegas était via un échange. Selon ESPN, elle serait ravie de rejoindre les Sparks, et envisagerait de s’engager sur plusieurs saisons. La franchise de Los Angeles n’a plus disputé les playoffs depuis 2020.

A la différence de Plum, Loyd n’était pas « protégée » par le Storm, et son départ était acté alors même qu’il lui restait encore un an de contrat. La championne olympique était en froid avec ses dirigeants depuis plusieurs mois avec des accusations de harcèlement. Sur le plan sportif, c’est une grosse prise des Aces pour épauler A’ja Wilson, Jackie Young et Chelsea Gray.

Enfin, côté Storm, une page se tourne, mais les dirigeants espèrent sélectionner Olivia Miles ou Kiki Iriafen avec leur 2e choix, pour évoluer aux côtés de Skylar Diggins-Smith, et sans doute Gabby Williams et Nneka Ogwumike, toutes les deux free agents.