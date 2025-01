Le MVP de la nuit | Shai Gilgeous-Alexander éteint le feu et ravive la flamme

La défaite lors du match précédent face aux Mavs a fait tâche dans cette saison presque parfaite du Thunder. Attendus de pied ferme cette nuit sur le parquet d’une formation de Portland en pleine confiance, les hommes de Mark Daigneault ont livré un match plein pour repartir du bon pied. Avec de l’agressivité en défense, des role-players impliqués et un Shai Gilgeous-Alexander qui a joué son rôle de leader avec application.

Car si OKC a bien gagné en équipe, c’est que tout le monde a respecté son rôle, des joueurs de devoir jusqu’au leader SGA en passant par Jaylen Williams, son premier lieutenant. Les deux ont ainsi répondu présent dans les moments clés de la rencontre. Pour SGA, ce fut notamment un premier quart-temps à 12 points pour ramener son équipe d’un déficit de -10 accusé rapidement, avec un dunk en prime pour afficher sa détermination. C’est également lui qui a scellé le plus gros écart du match en claquant un 3-points pour reléguer Portland à 19 points en milieu de deuxième quart-temps.

Une passe seulement

En deuxième mi-temps, il a également été au rendez-vous pour remettre son équipe sur les bons rails, scorant trois des quatre premiers paniers du Thunder, dont un 2+1 afin de maintenir Portland à bonne distance. Enfin dans le dernier acte, il a encore fait le bon choix en artillant à 3-points pour repousser les avances adverses, puis en signant une passe décisive à Isaiah Hartenstein (sa seule du match), afin d’assurer à son intérieur un dunk facile et à son équipe une victoire qui va faire du bien au moral.

Auteur de 35 points, 5 rebonds, 1 passe décisive et 3 interceptions, SGA a su éteindre chaque départ de feu des Blazers jusqu’à la fin, terminant le match par un dernier lay-up et deux lancers réussis pour mettre définitivement fin au suspense. Avec ce match, il a aussi relégué les jeunes arrières aux dents longues à leur place dans la hiérarchie : Anfernee Simons et Scoot Henderson. Les deux n’ont pas démérité, mais Shai Gilgeous-Alexander n’a jamais perdu pied.

Après avoir ravivé la flamme en renouant avec la victoire, le Thunder de Shai Gilgeous-Alexander va à présent voyager jusqu’à San Francisco où il va falloir se frotter à Stephen Curry pour un duel qui promet encore de faire des étincelles.

Shai Gilgeous-Alexander Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 LAC 82 27 47.6 36.7 80.0 0.7 2.1 2.8 3.3 2.1 1.2 1.7 0.5 10.8 2019-20 OKC 70 35 47.1 34.7 80.7 0.7 5.2 5.9 3.3 1.7 1.1 1.9 0.7 19.0 2020-21 OKC 35 34 50.8 41.8 80.8 0.5 4.2 4.7 5.9 2.0 0.8 3.0 0.7 23.7 2021-22 OKC 56 35 45.3 30.0 81.0 0.7 4.3 5.0 5.9 2.5 1.3 2.8 0.8 24.5 2022-23 OKC 68 36 51.0 34.5 90.5 0.9 4.0 4.8 5.5 2.8 1.6 2.8 1.0 31.4 2023-24 OKC 75 34 53.5 35.3 87.4 0.9 4.7 5.5 6.2 2.5 2.0 2.2 0.9 30.1 2024-25 OKC 43 34 52.9 34.8 90.4 0.9 4.4 5.3 6.1 2.2 2.0 2.7 1.1 32.0 Total 429 33 50.0 34.8 85.8 0.8 4.1 4.8 5.0 2.3 1.5 2.3 0.8 23.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.