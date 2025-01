Le Thunder stoppe la belle série des Blazers

OKC savait que la mission serait tout sauf facile. Après avoir perdu à domicile face à Dallas, les hommes de Mark Daigneault devaient se relancer sur le parquet d’une vaillante formation de Portland qui restait sur quatre victoires de suite. Malgré l’absence de Deandre Ayton, les Blazers ont ainsi donné du fil à retordre au leader de la conférence Ouest, avec notamment un trident Henderson-Avdija-Camara plutôt bien aiguisé, même si le Thunder du duo Williams-Gilgeous-Alexander a su faire le nécessaire pour l’emporter.

OKC est d’abord revenu du départ canon des locaux, lancés par les deux paniers à 3-points de Toumani Camara, celui de Deni Avdija puis de Scoot Henderson (10-20). Jalen Williams a scoré par deux fois pour décrisper les siens, et c’est un 11-2 qui a suivi, séquence conclue par le dunk de Shai Gilgeous-Alexander (27-27). L’affront lavé, le Thunder a ensuite déployé sa machine de guerre afin de prendre le large. Tout le monde a participé, que ce soit les deux Isaiah (Joe et Hartenstein), Ousmane Dieng sur deux paniers de suite, Jalen Williams et bien sûr l’inévitable SGA pour conclure ce nouveau temps fort, un 16-5, d’un panier à 3-points cette fois, de quoi reléguer Portland à 19 points (38-57) !

Hartenstein siffle la fin de la partie

Le trio Simons-Camara-Avdija a continué de faire tomber la pluie de loin jusqu’à la pause (53-66) et a essayé de maintenir la pression en troisième quart-temps sous l’impulsion d’un Toumani Camara époustouflant. Shaedon Sharpe et Scoot Henderson ont pris le relais en fin de période avec deux nouveaux paniers à 3-points, ce qui ne suffisait toutefois pas à faire vaciller le Thunder à 12 minutes de la fin (78-93).

La menace s’est en revanche approchée dans un dernier acte entamé par un 10-0 en faveur de Portland, de retour à -5 (88-93). Mais le Thunder a vite réagi, avec le sang-froid de Jaylen Williams et l’adresse extérieure de Cason Wallace, SGA puis Alex Caruso (90-105). Scoot Henderson par deux fois puis Deni Avdija et Anfernee Simons ont entretenu l’espoir à grands coups de tirs à 3-points pour réduire à nouveau l’écart (104-110). Isaiah Hartenstein a alors sifflé la fin de la récré avec un hook main gauche puis un dunk sur une passe parfaite de Shai Gilgeous-Alexander. Ce dernier s’est ensuite chargé de clore le spectacle avec un lay-up et deux derniers lancers pour assurer la victoire (118-108).

CE QU’IL FAUT RETENIR

Une série s’arrête, l’autre continue. Dur dur pour Portland qui avait réussi à engranger quatre succès de rang avant ce match et qui n’a pas démérité même si OKC a tenu bon sans trop trembler. C’était la plus grosse série des Blazers cette saison. Une autre triste série continue en revanche pour les hommes de Chauncey Billups puisque c’est la 15e défaite consécutive de la franchise de l’Oregon face au Thunder. La dernière victoire de Portland sur OKC remonte ainsi à avril 2021 !

Toumani Camara a tout donné. Le Belge a réalisé son meilleur match en carrière, signant 25 points avec une adresse impressionnante comme en témoigne son 5/5 à 3-points pour accompagner ses 9 rebonds et 4 passes décisives. Au regard des matchs manqués de Shaedon Sharpe et Jerami Grant, mais aussi de la prestation discrète d’Anfernee Simons, les Blazers auraient presque de quoi nourrir des regrets.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.