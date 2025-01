Comme Victor Wembanyama et Chris Paul, Stephen Curry a offert son maillot aux enfants de JJ Redick

Même si rien ne remplacera vraiment leur collection partie en fumée, les fils de JJ Redick vont petit à petit pouvoir reconstituer un joli vestiaire. Samedi soir, Knox et Kai ont vu débarquer leur papa avec deux maillots dédicacés de Stephen Curry. Le meneur des Warriors l’avait transmis à un agent de sécurité, qui a joué les facteurs auprès du coach des Lakers.

Il y a deux semaines, Chris Paul et Victor Wembanyama avaient initié le mouvement lors de la rencontre de reprise entre les Lakers et les Spurs, après avoir appris que la maison de Redick, située dans le quartier de Pacific Palisades, avait été entièrement détruite dans les incendies. Les flammes avaient tout emporté, y compris la collection de souvenirs sportifs de ses fils.

« Nous serons bientôt dans une maison », a précisé Redick lorsqu’un confrère lui a demandé des nouvelles de sa famille, qui a séjourné dans un hôtel après avoir été contrainte d’évacuer leur maison. « Ils sont en sécurité, et ils sont pris en charge. Les enfants sont retournés à l’école. »

Samedi soir, Redick a pu en causer avec Steve Kerr, touché aussi par ce drame après que la maison de sa mère a aussi brûlé. « Il a traversé plus de choses que moi, car il a perdu sa maison », a confié Kerr. « Ma mère a perdu la sienne. Cela n’a donc pas affecté ma vie directement. C’est plus une inquiétude pour ma mère. Mais je n’ai pas parlé en détail avec JJ de l’endroit où il vit, de ce que font ses enfants, de leur école, tout ça. Cela fait beaucoup. Il a donc beaucoup plus de choses à gérer en ce moment que moi. »