JJ Redick très ému par le geste de Victor Wembanyama et Chris Paul pour ses enfants

JJ Redick et sa famille font partie des centaines de personnes dont la maison a été détruite par les incendies qui ont ravagé la ville. Au milieu des cendres, des maillots NBA récupérés par ses enfants auprès des joueurs, et Knox et Kai vont pouvoir recommencer leur collection avec les maillots de Victor Wembanyama et Chris Paul.

« Ce sont de grands fans de la NBA », a expliqué le coach des Lakers à propos de ses deux garçons. « J’ai animé un podcast chez moi pendant deux ans, tous les joueurs passaient par là. Ils obtenaient soit un maillot, soit une carte dédicacée, et ils ont tout perdu… C’était gentil de leur part de faire ça. »

JJ Redick explique ne pas avoir été surpris par le geste de son ancien coéquipier aux Clippers.

« Quand vous êtes assez longtemps dans cette ligue, il y a plusieurs cercles, avec des gens que vous appréciez, des gens que vous aimez et puis vos frères. Chris (Paul) est dans ce petit cercle des frères. Il m’a appelé dans l’après-midi pour me dire que, peu importe s’il gagnait ou si on gagnait, il allait donner des maillots aux enfants. »

Chris Paul à l’initiative de ce geste

Ce week-end, ce même JJ Redick avait expliqué qu’une partie de sa vie, et de celle de sa famille, était partie en fumée… « Tout ce que nous possédions et qui avait une importance pour nous en près de vingt ans de vie commune et dix ans comme parents se trouvait dans cette maison. Il y a certaines choses que vous ne pouvez pas remplacer, qui ne seront jamais remplacées… »

Victor Wembanyama était au courant que la famille Redick avait tout perdu dans l’incendie de leur maison, et il n’a donc pas hésité à faire ce joli geste, sur la demande de son meneur.

« Chris m’a demandé plus tôt si ça m’allait que je fasse ça. Je ne savais pas qu’ils étaient de si grands fans, mais JJ est une personne que j’apprécie et qui a été directement touchée par tout ça », a rappelé Wemby. « Je me suis dit tout de suite que si je pouvais rendre la journée de ces enfants meilleure, je le ferais. »