Les maisons de JJ Redick et Steve Kerr réduites en cendres

Face aux énormes incendies qui frappent la ville de Los Angeles depuis plusieurs jours et qui ont fait au moins dix morts, la rencontre entre les Lakers et les Hornets, prévue jeudi soir à la Crypto.com Arena, a été logiquement reportée. ESPN nous apprend également que la maison de JJ Redick, dans le célèbre quartier de Pacific Palisades, a été touchée par les flammes.

Steve Kerr est lui aussi concerné par ces incendies. C’est la maison d’enfance du coach des Warriors qui est partie en fumée. Sa mère, Ann, 90 ans, a été évacuée.

« C’est chez moi. Presque tous mes amis de là-bas ont perdu leur maison, celle de leur enfance, notre lycée a aussi été touché », commentait le technicien, né au Liban mais lycéen à Los Angeles, avant la rencontre face aux Pistons. « La ville semble avoir été complètement anéantie. C’est surréaliste et accablant, mais heureusement, presque tout le monde s’en est sorti. »

La mère de Steve Kerr a tenté de sauver le plus de souvenirs possibles, notamment des photos, dans cette maison achetée par la famille en 1969. L’ancien joueur des Bulls avait alors 4 ans.

« J’étais là-bas il y a encore deux semaines, pour un dîner, juste avant notre match (contre les Clippers le 27 décembre sans doute), pour fêter les 90 ans de ma mère », se souvient-il. « L’été dernier, on avait des centaines d’invités sur cette colline et vécu une superbe soirée. C’est un endroit idyllique, une ville magnifique. Mon père enseignait à UCLA et j’ai fait ce trajet, de Pacific Palisades à Sunset Boulevard jusqu’au campus de UCLA, un million de fois et j’en garde d’excellents souvenirs. Voir les images des incendies, c’est choquant, apocalyptique, désastreux. »