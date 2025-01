Stephen Curry veut trouver la solution à cette énigme

« Quoi ?!? » De la manière la plus naturelle qu’il soit, c’est ce qu’a lancé Stephen Curry en conférence de presse. « Sérieux, je n’étais pas au courant » a-t-il enchaîné. Un journaliste venait de lui apprendre que les Warriors n’ont gagné qu’un match sur 21 lorsqu’ils sont menés à la fin du 3e quart-temps. Un affreux bilan qui s’est confirmé la nuit dernière face aux Lakers. Cette saison, les Warriors sont incapables de réaliser des comebacks.

« Parmi ces matches, il y en a certains où on était incapables de marquer » explique-t-il. « Ce soir, c’est différent. AD et LeBron ont contrôlé la plupart des possessions, qu’il s’agisse de trouver AD sous le cercle ou au milieu de la raquette, ou de laisser pénétrer LeBron… Je suis sûr que ce bilan de 1-20 a des explications, mais c’est l’une des anomalies qu’il va falloir découvrir. »

Une deuxième mi-temps catastrophe

L’autre anomalie, et c’est même plus que ça, c’est que ce même Curry n’a pas inscrit le moindre point en deuxième mi-temps. Le meneur des Warriors termine la deuxième mi-temps à 0 sur 8 aux tirs. C’est la pire deuxième mi-temps de sa carrière, et c’est encore une stat qui l’a laissé sans voix.

« D’abord, je dois mieux jouer. J’ai eu quelques bonnes positions, mais ils ont essayé de nous attirer vers le centre, où ils ont de la taille et de l’envergure » explique Curry. « Cela nous a vraiment gênés, et lorsque je joue comme ça, c’est difficile pour nous de gagner. Au final, il faut faire des ajustements, trouver de l’espace, et mettre les shoots qu’on est censé mettre. Je ne l’ai pas fait ce soir. »

Résultat, après ce revers, les Warriors basculent à nouveau dans le négatif (22v-23d) et sur le plan personnel, Curry affiche sa plus faible moyenne de points depuis 2012.