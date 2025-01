La victoire référence des Sixers ?

Avant d’affronter les Cavs, les Sixers n’avaient signé qu’un seul succès de prestige cette saison, le 25 décembre 2024, contre les Celtics. Pour le reste, quand on regardait les 15 victoires, on y voyait essentiellement des équipes du bas de tableau : les Hornets (quatre fois), les Nets (deux fois), le Jazz, les Blazers, les Wizards…

Voilà pourquoi faire tomber Cleveland est important pour le moral, surtout sans Joel Embiid. « Ça fait bien, ça fait du bien. La saison ne tourne pas dans notre sens, la chance n’a pas été de notre côté, mais là, ça fait du bien », insiste Paul George. « On a tout fait bien dans ce match et on a été récompensé. »

Pourtant, l’ailier n’était pas bien lancé dans cette rencontre. Quand il rejoint les vestiaires, il n’a marqué que 9 points, et perdu 4 ballons…

« Au début, il était hésitant. Il réfléchissait trop : dois-je shooter ou pénétrer », constate Nick Nurse. « En deuxième mi-temps, il s’est mis à jouer. Il a fait quelques bonnes pénétrations, de bonnes passes. Il ne lui a fallu qu’une minute pour se mettre dans le rythme du match. On a bien vu la différence au niveau de son assurance. »

Paul George s’est réveillé en seconde mi-temps

Avec 21 points à 7/12 au shoot en seconde période, l’ancien des Pacers, du Thunder et des Clippers va faire en effet des différences. Notamment avec son panier primé à moins de cinq minutes de la fin, sur la tête de Jarrett Allen, en fin de possession, qui a fait tant de bien à son équipe.

« Paul a fait du Paul », se réjouit Kelly Oubre Jr., lui aussi très bon après la pause et qui finit avec 22 points et 13 rebonds. « C’est ce qu’on attend de lui. Il a été bon et a été un bon catalyseur pour nous durant la partie. Il a fait un excellent boulot pour rester fort mentalement pendant le match, pour gérer la pression. »

Alors, est-ce une victoire référence pour les Sixers ? Mémorable en tout cas. « Tout le monde était sur la même longueur d’onde. La balle circulait bien, on ne s’est pas trop emballé, on est resté serein pendant toute la partie, même quand ils accéléraient. C’est le style qu’on voulait jouer », analyse Kelly Oubre Jr. « Je trouve qu’on a beaucoup appris ces derniers matches et ces dernières semaines. »