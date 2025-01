Les Sixers arrachent une victoire de prestige face aux Cavaliers

Et si les Sixers signaient une deuxième partie de saison de folie pour arracher les playoffs ? On peut sérieusement en douter mais la victoire de cette nuit pourrait booster leur moral puisque les joueurs de Nick Nurse créent le petit exploit de s’imposer 132-129 face aux Cavaliers ! Les partenaires de Guerschon Yabusele restaient sur sept défaites de rang, tandis que les Cavaliers affichent désormais le même bilan que le Thunder (36v-8d).

Les Sixers ont frappé fort dès le début du match, grâce à l’impeccable Tyrese Maxey et le plus surprenant Justin Edwards. Grâce à un 15-2 pour boucler le premier quart-temps, Philly prend les commandes de la rencontre : 39-33. Côté Cleveland, Donovan Mitchell est dans un grand soir, et la défense des Sixers n’est clairement pas au mieux. Les rotations sont moyennes, et les positions ouvertes à 3-points sont nombreuses pour Cleveland.

La main très chaude de Ty Jerome

Sous les panneaux, c’est aussi très compliqué sans pivot, et les Cavaliers passent logiquement devant à la pause : 67-64. Donovan Mitchell en est à 19 points, tandis que Ty Jerome n’a toujours pas loupé de 3-points. Au retour des vestiaires, Paul George se met au niveau de Maxey. L’ancien ailier des Clippers inscrit 14 points dans le seul 3e quart-temps, et c’est Kelly Oubre Jr. qui joue les facteurs X. Même si Ty Jerome est insolent d’adresse à 3-points, et que le duo Garland-Mitchell est à plus de 20 points chacun, les Sixers repassent devant (98-96).

Le dernier quart-temps confirme que Ty Jerome est dans une soirée de rêve. Le shooteur plante deux 3-points de suite pour redonner six points d’avance aux Cavaliers (116-110). Il reste six minutes à jouer, et c’est le tournant du match. Côté Sixers, il y a aussi des shooteurs, et c’est Eric Gordon qui sort de sa boîte. L’ancien arrière des Clippers et des Rockets lance et ponctue un 13-0 pour assommer les Cavaliers (123-116). Il reste trois minutes à jouer, et George, bien servi par Yabusele, va enfoncer le clou pour donner huit points d’avance huit points d’avance à 86 secondes de la fin. Les Cavaliers ne reviendront pas, et ils s’inclinent pour la deuxième fois de suite.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Une infirmerie qui ne désemplit pas. Juste pour le plaisir, et encore, voici la liste des joueurs absents côté Philly : Joel Embiid, Jared McCain, Caleb Martin, KJ Martin, Andre Drummond et Kyle Lowry. Résultat : Nick Nurse a tourné à huit joueurs avec trois remplaçants quasi inconnus.

– Le danger Yabusele. Même s’il a été maladroit, le Français signe un beau double-double à 12 points et 13 rebonds. Souvent servi au poste, le « Dancing Bear » a subi de nombreuses prises à deux, preuve qu’il est devenu un vrai danger pour les adversaires.

– La soirée quasi parfaite de Ty Jerome. Avec son 8 sur 8 à 3-points, le shooteur de Cleveland signe son meilleur match en carrière avec 33 points à 11 sur 14 aux tirs, mais aussi 3 rebonds, 3 passes et 2 interceptions. Il n’est que le 11e joueur de l’histoire à terminer une rencontre avec un tel sans-faute à 3-points.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.