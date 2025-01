Presque une soirée de rêve pour Ty Jerome : 8 sur 8 à 3-points !

Révélation de la saison dans les rangs des Cavaliers, Ty Jerome a donné de sacrées sueurs froides aux Sixers et à leurs fans cette nuit. En sortie de banc, l’arrière de Cleveland signe son meilleur match en carrière avec 33 points et un superbe 8 sur 8 à 3-points. Seuls Jalen Brunson et Ben Gordon ont fait mieux dans l’histoire avec un 9 sur 9 de loin, et Ty Jerome égale dans l’histoire des shooteurs comme Stephen Curry et Jeff Hornacek. C’est aussi le premier remplaçant à réaliser une telle performance.

« J’ai fait la même chose que toute l’année : je prends ce que la défense me donne » répond-il à propos de ce sans-faute. « Ce soir, j’ai pu prendre tous mes tirs à 3-points dans de très bonnes conditions. C’est vraiment ça, prendre ce que la défense me donne et rester en mode attaque. »

Trois défaites en quatre matches pour Cleveland

N’est-ce pas frustrant de battre son record en carrière avec un 8 sur 8 à 3-points dans une défaite ?

« Il n’y a rien à faire, et d’ailleurs on ne joue pas au basket pour battre son record de points chaque soir… Le but, quand on se lève chaque matin, c’est de s’améliorer et d’accumuler les victoires. Comme je l’ai dit, je n’ai rien fait de différent ce soir. J’ai simplement pris ce que la défense m’a donné, et tous mes tirs à 3-points étaient bons. Ils sont tous rentrés, et c’est juste que ça arrive parfois. »

Pas le temps de gamberger d’ailleurs puisque les Cavaliers (36 victoires – 8 défaites), qui restent sur trois revers en quatre matches, enchaînent dès ce soir face aux Rockets.

Ty Jerome Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 PHX 31 11 33.6 28.0 75.0 0.2 1.3 1.5 1.4 0.9 0.5 0.6 0.1 3.3 2020-21 OKC 33 24 44.6 42.3 76.5 0.3 2.5 2.8 3.6 1.8 0.6 1.4 0.2 10.7 2021-22 OKC 48 17 37.8 29.0 80.9 0.4 1.2 1.6 2.3 1.5 0.6 0.8 0.1 7.1 2022-23 GOS 45 18 48.8 38.9 92.7 0.2 1.6 1.7 3.0 1.4 0.5 0.7 0.1 6.9 2023-24 CLE 2 7 50.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 1.5 1.0 0.0 0.5 0.0 2.0 2024-25 CLE 40 18 50.3 42.3 88.4 0.7 1.6 2.3 3.3 1.4 1.2 1.1 0.0 10.4 Total 199 17 44.0 36.6 84.5 0.4 1.6 1.9 2.7 1.4 0.7 0.9 0.1 7.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.