Ty Jerome, le nouveau chouchou des Cavaliers

Et s’il fallait se tourner du côté de l’Ohio pour trouver le futur Sixième homme de l’année 2025 ? Buddy Hield ou Payton Pritchard représentent certes de sérieux concurrents, mais Ty Jerome dispose lui aussi d’un CV béton : 12.6 points, 3.8 passes, 2.1 rebonds et 1.3 interception de moyenne en « seulement » 19 minutes. Le tout à de sublimes pourcentages de réussite de 60% au tir, 54% à 3-points (leader NBA) et 88% aux lancers-francs !

Dans l’ombre de Donovan Mitchell et Darius Garland sur les lignes arrières de Cleveland, le meneur impressionne ainsi tout son monde dans l’effectif de la meilleure équipe du début de saison.

« C’est juste un excellent basketteur » livre Evan Mobley. « Il est incroyable en ce moment » ajoute Sam Merrill.

Et Kenny Atkinson, l’entraîneur des Cavaliers, de détailler : « C’est difficile de le sortir du terrain, même à la fin du match. En vérité, on s’attendait à ce que Ty soit un role player mais il nous pousse juste à le faire jouer davantage. »

Une confiance inébranlable

En pleine bourre depuis dix jours (22.3 points, 5.0 passes, 2.3 rebonds et 1.3 interception sur quatre rencontres, en 60/56/100 au niveau des pourcentages), Ty Jerome pratique son meilleur basket à 27 ans et son nom revient sur toutes les lèvres à Cleveland. Tandis que le public du Rocket Mortgage Fieldhouse en a fait son nouveau chouchou.

« Il rentre tout, c’est assez simple » constate Sam Merrill, plutôt bien placé quand il s’agit de parler d’adresse, et qui jalouse parfois le toucher de son coéquipier. « Il n’a pas le shoot le plus rapide, mais il peut tirer de loin donc il peut trouver ses positions. »

Quant à Craig Porter Jr, il se dit notamment bluffé par la confiance de son « rival » à la mène des Cavs : « Il ne se laisse jamais abattre. Même s’il rate un ou plusieurs tirs, il tentera toujours les trois suivants qui seront ouverts. »

« Je ne doute pas qu’il continuera comme ça »

« La manière dont il dirige le jeu est impressionnante » apprécie Kenny Atkinson, malgré les pressions défensives adverses. « Il est tellement intelligent. Il protège son ballon, trouve ses positions puis il pénètre. Mais la chose la plus surprenante, c’est peut-être sa capacité à aller dans la raquette et jusqu’au cercle. Je n’aurais pas pensé qu’il était le plus rapide, mais il trouve un moyen d’arriver là en utilisant sa taille et son QI basket. »

La grande question sera maintenant de savoir si Ty Jerome, qui reste sur une saison quasi blanche à cause d’une opération à la cheville, parviendra à continuer sur cette lancée pour éventuellement aller chercher un titre de meilleur remplaçant de NBA…

« Il apporte tellement pour nous chaque soir et je ne doute pas qu’il continuera comme ça » assure Donovan Mitchell, avant que Evan Mobley n’admette pour finir : « Je n’imaginais pas à quel point il serait bon, mais je savais qu’il aurait ce genre d’influence pour nous. »

Ty Jerome Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 PHX 31 11 33.6 28.0 75.0 0.2 1.3 1.5 1.4 0.9 0.5 0.6 0.1 3.3 2020-21 OKC 33 24 44.6 42.3 76.5 0.3 2.5 2.8 3.6 1.8 0.6 1.4 0.2 10.7 2021-22 OKC 48 17 37.8 29.0 80.9 0.4 1.2 1.6 2.3 1.5 0.6 0.8 0.1 7.1 2022-23 GOS 45 18 48.8 38.9 92.7 0.2 1.6 1.7 3.0 1.4 0.5 0.7 0.1 6.9 2023-24 CLE 2 7 50.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 1.5 1.0 0.0 0.5 0.0 2.0 2024-25 CLE 18 19 59.7 54.4 87.9 0.5 1.6 2.1 3.8 1.4 1.3 1.2 0.1 12.6 Total 177 18 44.3 37.1 83.6 0.3 1.6 1.9 2.7 1.4 0.6 0.9 0.1 7.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.