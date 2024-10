Buddy Hield bluffe tout le monde aux Warriors

Ce n’est pas donné à tout le monde de piquer un record de Stephen Curry aux Warriors, mais c’est le petit exploit réalisé par Buddy Hield. Après deux matches, le nouveau 6e homme de Golden State a déjà inscrit 12 paniers à 3-points, et c’est un record sur les deux premiers matches d’une saison. C’est aussi anecdotique que le record établi par Klay Thompson à Dallas, mais c’est surtout la manière qui impressionne.

Dès qu’il entre en jeu, l’ancien shooteur des Kings transforme le jeu des Warriors, et surtout fait exploser les défenses adverses.

Comme cette nuit, à Utah, où il réveille ses coéquipiers avec huit points en trois minutes. « Il est incroyable ! » lance Steve Kerr. « Il apporte tellement d’énergie sur le terrain, et c’est en partie grâce à sa façon de jouer, en cherchant les tirs et les 3 points, et en bougeant sur le terrain. Il court à fond, dans les deux sens, et il donne le ton. »

Son apport « dépasse le cadre du jeu »

Mais Steve Kerr ne s’arrête pas au jeu. « Et puis, c’est une personne incroyable, un coéquipier incroyable… Il est rempli de joie, il amuse le banc… Ce qu’il apporte à l’équipe dépasse le cadre du jeu ».

Difficile de faire plus bel hommage à une recrue qui n’a que deux matches dans les jambes. Mais Trayce Jackson-Davis y va aussi de son compliment. « Buddy est simplement quelqu’un qui apporte une autre ambiance. Il adore être là, il adore venir s’entraîner… Sur le terrain, il court et prend des tirs, et c’est la meilleure des situations pour lui. Tout ce qu’il a à faire, c’est de courir et shooter, et je suis heureux pour lui. »

Qu’en pense Buddy Hield, lui qui tourne à 24.5 points de moyenne en 18 minutes sur le terrain ?

« Ici, les ambitions sont élevées, et je sais que je dois me défoncer pour être au niveau » explique-t-il. « Quand vous venez avec de bonnes intentions, et que tout se passe bien, on se sent très vite à l’aise. Ici, je vois le basket de manière différente. Je les regarde évoluer, et j’essaie de marcher dans leurs pas. »

Buddy Hield Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 * All Teams 82 23 42.6 39.1 84.2 0.4 2.9 3.3 1.5 1.4 0.5 1.2 0.1 10.6 2016-17 * NOP 57 20 39.3 36.9 87.9 0.3 2.6 2.9 1.4 1.4 0.3 0.8 0.1 8.6 2016-17 * SAC 25 29 48.0 42.8 81.4 0.6 3.5 4.1 1.8 1.4 0.8 2.1 0.1 15.1 2017-18 SAC 80 25 44.6 43.1 87.7 0.7 3.2 3.8 1.9 1.9 1.1 1.6 0.3 13.5 2018-19 SAC 82 32 45.8 42.7 88.6 1.3 3.7 5.0 2.5 2.5 0.7 1.8 0.4 20.7 2019-20 SAC 72 31 42.9 39.4 84.6 0.8 3.8 4.6 3.0 2.3 0.9 2.3 0.2 19.2 2020-21 SAC 71 34 40.6 39.1 84.6 0.4 4.3 4.7 3.6 2.5 0.9 1.8 0.4 16.6 2021-22 * All Teams 81 31 40.6 36.6 87.4 0.8 3.5 4.4 2.8 2.3 0.9 1.9 0.3 15.6 2021-22 * SAC 55 29 38.2 36.8 87.0 0.8 3.2 4.0 1.9 2.1 0.9 1.6 0.3 14.4 2021-22 * IND 26 36 44.7 36.2 88.6 0.9 4.2 5.1 4.8 2.7 1.0 2.4 0.4 18.2 2022-23 IND 80 31 45.8 42.5 82.2 0.8 4.2 5.0 2.8 2.0 1.2 1.7 0.3 16.8 2023-24 * All Teams 84 26 43.6 38.6 88.1 0.7 2.5 3.2 2.8 2.0 0.8 1.2 0.5 12.1 2023-24 * IND 52 26 44.3 38.4 84.8 0.7 2.6 3.2 2.7 2.0 0.8 1.2 0.6 12.0 2023-24 * PHL 32 26 42.6 38.9 92.3 0.8 2.3 3.2 3.0 2.1 0.8 1.3 0.3 12.2 Total 632 29 43.4 40.0 86.0 0.8 3.5 4.2 2.6 2.1 0.9 1.7 0.3 15.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.